Charles Kupchan, ex-Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat der USA und enger Weggefährte von Präsident Joe Biden, im stern: "Mit Joe Biden erleben wir eine Wiedergeburt der transatlantischen Einheit"

Hamburg (ots) - Charles Kupchan, Professor für Internationale Beziehungen an der renommierten Georgetown Universität in Washington, hat im Gespräch mit dem stern die Verbundenheit von US-Präsident Joe Biden mit Europa und der Ukraine erklärt. Biden sei "durch und durch Transatlantiker der alten Schule", so Kupchan, der von 2014 bis 2017 als Mitglied des nationalen Sicherheitsrats der USA Barack Obama und dessen damaligen Stellvertreter Joe Biden in europapolitischen Fragen beriet. Während Bidens Zeit als Vize-Präsident begleitete Kupchan ihn auf sechs Reisen in die Ukraine. Biden erinnere der Konflikt um die Ukraine an die Gründungszeit der Vereinigten Staaten. "Er fühlt sich auf diese Weise emotional mit der Ukraine verbunden", sagt Kupchan. Zur deutschen Zeitenwende sagt der Professor: "Das reicht längst nicht." Europa müsse militärisch schlagkräftiger werden. "Aber das wird nur zusammen mit den USA gelingen, nicht statt der USA."

