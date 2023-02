HABANOS, S.A. ERREICHT 2022 EINEN UMSATZ VON 545 MILLIONEN $

Havanna (ots/PRNewswire) - - Das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Vermarktung von Premium-Zigarren verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen 2%-Anstieg.

- Das weltweite Netz offizieller Verkaufsstellen für seine Produkte wuchs ebenfalls um fast 10 % im Vergleich zu 2021.

- Spanien, Frankreich, Deutschland, China und die Schweiz sind die Top-5-Märkte von Habanos.

Corporación Habanos, S.A., das 27 Premium-Marken vermarktet, die „vollständig handgefertigt mit Long Filler" hergestellt und als Protected Apellations of Origin (P.A.O) registriert sind, hat seine Finanzergebnisse für2022 bekanntgegeben, mit der Präsentation des 23. Habano Festivals zusammenfallend. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 545 Millionen $ und ein 2%-Wachstum im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021.

„Diese Ergebnisse spiegeln die perfekte Kombination aus der Leidenschaft, die wir alle in diesem wunderbaren Habano-Geschäft spüren, und der Stärke unserer Marken wider. Sie sind wie das i-Tüpfelchen für diesen einzigartigen Tabak, der in diesem Land wächst, und der Liebhabern aus aller Welt einzigartige Momente und Erlebnisse bietet", sagt Maritza Carrillo González und Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Presidents of Habanos, S.A.

Habanos, S.A. setzte seine Bemühungen fort, den Zugang zu seinen Produkten zu erleichtern, indem es die Schaffung neuer spezialisierter Verkaufsstellen auf der ganzen Welt unterstützte. Bisher verfügt das Unternehmen über insgesamt 4.769 spezialisierte Verkaufsstellen, fast 10% mehr als 2021, unterteilt in: 17 Cohiba Atmosphere; 157 La Casa del Habano Franchises mit einer Gesamtfläche von 18.689 m2; 587 Habanos Terrace und Habanos Lounge; 1.264 Habanos Specialist; zusätzlich zu 2.744 Habanos Point.

Dieses große Vertriebs- und Spezialvertriebsnetzwerk ermöglicht den Verkauf von Habanos, S.A.-Produkten in mehr als 140 Ländern auf fünf Kontinenten. Somit machten Spanien, Frankreich, Deutschland, China und die Schweiz 2022 nach Umsatzvolumen die höchsten Umsätze für das Unternehmen aus. Nach Regionen bleibt Europa der Hauptmarkt von Habanos mit 53,7% des Verkaufswerts, gefolgt von dem asiatisch-pazifischen Raum (19,3%), Nord- und Südamerika (15,3%) sowie Afrika und dem Nahen Osten (11,7%).

Im Laufe des Jahres 2022 setzte Habanos, S.A. sein Engagement für Innovation mit der Präsentation mehrerer neuer Produkte weltweit und regional fort, ohne auf die Qualität und den traditionellen Charakter zu verzichten, die seine Produkte einzigartig machen. Einige der herausragendsten Markteinführungen waren Montecristo Wide Edmundo, Quai D'Orsay No. 52 und La Gloria Cubana Glorias sowie Quai D'Orsay Imperiales, es unterstützt so die Erholung wichtiger Kanäle wie Frei- und Reiseeinzelhandel.

Während der Pressekonferenz wurden auch die ersten Details der Neuheiten Habanos, S.A. zur 23. Ausgabe des Habano-Festivals vorgestellt. Das erste Produkt, das diese Festival-Ausgabe in dieser Woche eröffnet, ist das neue Montecristo Open Slam Vitola. Mit dieser Ergänzung wird die Línea Open erweitert und wird die erste sein, die das erneuerte Design der Linie auf ihren Gehäusen und Bändern übernimmt. Außerdem wird die Einführung der Bolívar New Gold Medal Vitola vorgestellt, ein Produkt, das exklusiv für La Casa del Habano, das internationale Netz spezialisierter Franchise-Geschäfte, hergestellt wird. Als Krönung des Ganzen wird die Línea Maestra von Partagás vorgestellt, die eleganteste und exklusivste Linie der Marke und die erste im Portfolio von Habanos, S.A., deren drei Vitolas - Origen, Rito und Maestro - zu 100% aus Tabak aus den Plantagen von San Luis* bestehen.

TAGESORDNUNG

Während der Präsentation stellte Habanos, S.A. die Details des Festivalprogramms vor, das auch in diesem Jahr wieder fünf Tage voller Aktivitäten rund um die Habanos-Kultur, die beste Gastronomie und Shows bietet, die die treuesten Fans dieser jährlichen Veranstaltung nicht gleichgültig lassen werden.

* P.A.O. * Geschützte Ursprungsbezeichnungen

Klicken Sie hier, um hochauflösende Bilder der Veranstaltung herunterzuladen.

*Anmerkung der Redaktion: Der Umsatz der Habanos-Gruppe im Jahr 2022 liegt bei $545 Mio., eine positive Veränderung von +2% gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen (Daten für 2022 bei konstanten Wechselkursen: $578 Mio. gegenüber $568 Mio. im Jahr 2021).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2010409/XXIII_Habano_Festival.jpg

