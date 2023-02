Pro & Contra morgen um 22:15 Uhr auf PULS 4: Covid-Regeln auf dem Prüfstand – Hat die Politik versagt?

Es diskutieren Ralph Schallmeiner und Gerhard Kaniak, Franz Allerberger, Norbert Nowotny und Eva Spreitzhofer sowie Hendrik Streeck.

Wien (OTS) - Für große Teile der Bevölkerung gehört Corona der Vergangenheit an und auch die Politik will in den Normalzustand zurückkehren. Doch welche Covid-Regeln waren unnötig? Und wiederholen die Verantwortlichen gerade die Fehler der Vorjahre? Darüber diskutieren in Pro und Contra Ralph Schallmeiner und Gerhard Kaniak, Franz Allerberger, Norbert Nowotny und Eva Spreitzhofer sowie Hendrik Streeck.



Drei Jahre nach der ersten Covid 19-Diagnose in Österreich fällt mit 1. März auch in Wien - dem Bundesland mit den strengsten Corona-Regeln - die Maskenpflicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Die Grünen) haben außerdem die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich einem Versöhnungsprozess zu stellen. Damit will die Regierung auch ihre eigenen - politisch höchst umstrittenen - Entscheidungen wie die Impfplicht oder den Lockdown für Ungeimpfte, reinwaschen. “Wir waren expertenhörig, nun sollen Experten erklären, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen sind”, sagt Nehammer und zieht damit den Unmut vieler Expert:innen aus der Corona Taskforce auf sich.



Gleichzeitig sorgt Covid für steigende Infektionszahlen. Allein in Wien sind aktuell mehr als 23.000 Personen infiziert. Mediziner:innen warnen davor, das Corona-Monitoring zurückzufahren und fordern den Schutz von Vulnerablen. Denn die bisherige Bilanz der Pandemie in Österreich ist mit 22.000 Covid-Toten und fast sechs Millionen laborbestätigten Corona-Infektionen zu beziffern.



Waren Impfpflicht und Ausgangsbeschränkungen tatsächlich notwendig? Haben wir die Covid-Viren jetzt unter Kontrolle? Und welche Lehren für die Zukunft zieht die Politik aus der Pandemie?

PRO UND CONTRA

Dienstag, 28. Februar 2023, 22:15 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN

Gäste:

Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher und Nationalratsabgeordneter, Die Grünen

Gerhard Kaniak, Gesundheitssprecher und Nationalratsabgeordneter, FPÖ

Franz Allerberger, Infektiologe und ehemaliger Leiter Abteilung Öffentliche Gesundheit, AGES sowie früher Mitglied Corona Taskforce des Gesundheitsministeriums

Eva Spreitzhofer, Regisseurin und Schauspielerin

Norbert Nowotny, Virologe, Institut für Virologie, Vetmed Wien

sowie

Hendrik Streeck, Direktor Institut für Virologie, Universitätsklinikum Bonn und Mitglied Corona-Expertenrat der Bundesregierung Deutschland

Moderation: Gundula Geiginger

