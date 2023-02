Mayer trifft deutschsprachige Kulturminister:innen in Luxemburg

Erstmaliges Treffen der Kulturminister:innen des deutschsprachigen Raums

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute in Luxemburg am ersten Treffen der deutschsprachigen Kulturminister:innen teilgenommen. Das Treffen fand auf Einladung der luxemburgischen Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson statt. In anderen Ressorts bzw. Politikbereichen gibt es Treffen in dieser Zusammensetzung schon länger. Ziel ist es, einen informellen Rahmen für den Wissens-, Gedanken- und Erfahrungsaustausch im Kultur- und Kreativbereich zu ermöglichen, um über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und sich auf dieser Ebene mit spezifischen Fragen von gemeinsamen Interesse auseinanderzusetzen.



Im Zentrum der Beratung stand das Thema „Ökologische Transition im Kultur- und Kreativsektor: zwischen Klimaanpassung und Resilienzstärkung“. Staatssekretärin Mayer und ihre Amtskolleg:innen aus Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz bekräftigten die Dringlichkeit und den Willen eines starken Bekenntnisses des Kultur- und Kreativsektors zu einem tiefgreifenden ökologischen Wandel.

„Die sich verschärfende Klimakrise aber auch die Folgewirkungen des Krieges in der Ukraine rücken – gerade auch im Kultursektor – den Energie- und Ressourcenverbrauch in den Mittelpunkt. Kulturelle Akteure und Betriebe können aufgrund ihres Vorbildcharakters und ihrer öffentlichen Sichtbarkeit den Weg in eine klimaneutrale Zukunft vorantreiben. Wir müssen daher die Kultureinrichtungen bei ihrem ökologischen Wandel unterstützen. Unter dem Dreiklang ‚Fördern, Fordern, Bewusstseinsbildung‘ hat Österreich einige Maßnahmen initiiert, um den Kulturbereich klimafit zu machen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Abgesehen von diesem wichtigen Thema freue ich mich auch ganz besonders, dass es mit diesem neuen Format jetzt auch im Bereich der Kulturminister:innen einen engeren Austausch der Verantwortlichen im deutschsprachigen Raum gibt.“





