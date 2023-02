Noch vier Tage bis zum Start von „Dancing Stars“: Das ORF-Backstage-Angebot zum ORF-1-Tanzevent

Spezialführungen ab 3. März sowie „Tanzen wie die Stars“ und „Paartanz im Ballroom“ ab 12. März

Wien (OTS) - Der Countdown hat begonnen – in vier Tagen ist es so weit! Ab 3. März 2023 bringen die neuen „Dancing Stars“ Österreichs glamourösesten Ballroom freitags live um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder zum Glühen. Von Spezialführungen bis hin zu „Tanzen wie die Stars“ und „Paartanz“ im Ballroom: Mit dem Angebot von ORF-Backstage haben die Fans des ORF-Tanzevents die Möglichkeit, im Rahmen der aktuellen Staffel exklusive Einblicke hinter die „Dancing Stars“-Kulissen zu erhalten – und auch selbst das Tanzbein zu schwingen.

Die „Dancing Stars“-Spezialführung

Im Rahmen einer 90-minütigen „Dancing Stars“-Führung besichtigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer u. a. die Proberäume und den Kostümfundus. Höhepunkt ist der Besuch der Durchlaufproben im „Dancing Stars“-Ballroom, wo die Tanzpaare die letzten Schritte perfektionieren und den Auftritt und die Live-Sendung vorbereiten. Termine freitags ab 3. März ab 15.00 Uhr.

„Tanzen wie die Stars“ im Ballroom

Auch die jüngsten Fans haben die Möglichkeit, in einem Tanz-Workshop von den großen Vorbildern zu lernen. Unter Anleitung der „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzer wird zu ersten eigenen Tanzerfahrungen animiert und im Ballroom Studioluft geschnuppert! Unter anderem wird im „Dancing Stars“-Ballroom eine eigens entwickelte Choreografie einstudiert. Termine sonntags von 12. März bis 7. Mai ab 14.00 Uhr.

„Paartanz“ im Ballroom

Tanzbegeisterte jeder tänzerischen Perfektionsstufe haben mit der aktuellen „Dancing Stars“-Staffel die Möglichkeit, selbst über das Tanzparkett im ORF-Ballroom zu fegen. Unter der Leitung von „Dancing Stars“-Profitänzerinnen und -Profitänzern bietet sich in dieser einmaligen Kulisse die Möglichkeit, den eigenen Tanz mit Anleitungen, Tipps und Tricks zu verfeinern. Eine kurzweilige Führung mit Einblicken ins „Dancing Stars“-TV-Studio, die Kostümgalerie und die Erfolgsgeschichte der Sendung runden das Programm ab – Fotocorner und Accessoires für unvergessliche Erinnerungsfotos im Ballroom inklusive!

Termine sonntags ab 12. März ab 16.30 Uhr.

Mehr Informationen zur Veranstaltung, zu Preisen und Terminen sowie zu Tickets für „Dancing Stars“ bietet tickets.ORF.at. Fanartikel zur Sendung gibt es unter shop.ORF.at. Weitere Informationen zu „Dancing Stars“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„Dancing Stars“-Aktionen auf mein.ORF.at

Die „Dancing Stars“-Fans finden auf mein.ORF.at zahlreiche Mitmach-Aktionen, darunter ein Ticket-Gewinnspiel, bei dem wöchentliche Eintrittskarten für die kommende Show verlost werden, signierte digitale Autogrammkarten der Tanzpaare, Scoreboards zur aktuellen Folge, ein Paare-Spiel zum Mitmachen sowie Sticker und GIFs für WhatsApp, iMessage etc.

