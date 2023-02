FPÖ – Schnedlitz zu ÖVP-Kocher: Unser Sozialsystem scheitert sicher nicht an Teilzeitarbeit

Wien (OTS) - „Die Aussage von ÖVP-Minister Kocher, dass, um das Sozialsystem erhalten zu können mehr Menschen Vollzeit arbeiten müssten, zeigt wie realitätsfern diese Regierung vor sich hinwerkelt. Denn nicht die alleinerziehende Mutter, die Eltern am Land, die noch immer über keine Kinderbetreuung am Nachmittag verfügen oder jene Eltern, die ihre Kinder gerne zuhause betreuen wollen, schaden dem Sozialsystem, sondern die illegalen Einwanderer aus aller Herren Länder dieser Welt liegen dem Steuerzahler auf der Tasche“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf das ZiB 2-Interview des Ministers.

„Dass in Österreich den Menschen die Lust an der Arbeit vergeht, braucht uns nicht zu verwundern, weist doch unser Land im OECD-Vergleich bei der Steuer- und Abgabenquote den dritthöchsten Wert auf. Da kann sich diese schwarz-grüne Regierung noch so sehr in den eigenen Sack lügen, dass sie angeblich den Bürger entlasten – hoch bleibt einfach hoch. Genauso hoch wie die Inflation im Land hoch bleibt, obwohl sie überall sonst im Sinken ist“, so Schnedlitz.

Summa summarum zeige Kocher keine Lösung der Probleme. Er hole mit seiner ÖVP und den grünen Sesselklebern, illegale Einwanderer ins Land, erschwere vorsätzlich das Erwerbsleben aller und treibe die Inflation voran. „Wann erkennen diese Herrschaften dieser Versagerregierung endlich, dass sie das eigentliche Problem im Land sind, das sowohl den Menschen, der Wirtschaft und unserer Reputation im Ausland schadet? Es wird eng um unseren Wohlstand, wir sollten mit Neuwahlen raschest die Reißleine ziehen“, forderte Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at