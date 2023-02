Bilder-Schau „Häuser der Josefstadt“ im Bezirksmuseum 8

Eröffnung: Donnerstag, 2. März, um 19.00 Uhr, Zutritt frei

Wien (OTS/RK) - Der gelernte Fotograf und Werbegraphiker Rudolf Schey (1918 – 2006) hat als Zeichner zahlreiche historische Gebäude sowie Verkehrsumbauten in Wien bzw. im Heimatbezirk Josefstadt mit Liebe zum Detail festgehalten. Auf Grund der Exaktheit seiner Darstellungen wurde der Künstler „Chronist der Josefstadt“ genannt. Im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) läuft von Donnerstag, 2. März, bis Sonntag, 15. Oktober, eine empfehlenswerte Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Häuser der Josefstadt und ihre Chronik – Rudolf Schey – Tuschlavierungen“. Zu betrachten sind 20 ausgewählte Bilder von Rudolf Schey. Geöffnet ist die Schau jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (18.00 bis 20.00 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Nähere Infos: Telefon 403 64 15. Beantwortung von Fragen via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Das Bezirksmuseum Josefstadt kooperiert bei dieser Ausstellung mit dem Kulturverein Josefstadt. Die Eröffnung der Schau nimmt Landtagsabgeordnete Stefanie Vasold am Donnerstag, 2. März, um 19.00 Uhr, vor. Der Zutritt zur Auftaktveranstaltung ist frei. Die auf ehrenamtlicher Basis engagierte Museumsleiterin, Maria Ettl, begrüßt die Gäste. Einführende Worte spricht die Tochter des vormals im 8. Bezirk ansässigen Künstlers, Brigitte Schey-Vogel. Individuelle Besichtigungstermine werden nach Absprache vergeben. An schulfreien Tagen sowie an Feiertagen bleiben die Museumsräume geschlossen. Kontaktaufnahme mit dem Kulturverein Josefstadt via E-Mail: info@kultur-josefstadt.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz





Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse