„Der Schwarm“: Bestsellerverfilmung startet am 6. März in ORF 1

Internationales Serien-Event mit österreichischer Beteiligung: Barbara Eder inszenierte 4 von 8 Folgen; vor der Kamera: Franziska Weisz, Eidin Jalali und Andrea Guo

Wien (OTS) - 83 Drehtage von Mai bis September 2021 in Italien und Belgien bzw. für Establisher in Norwegen, Kanada und Deutschland, mehr als 250 Teammitglieder mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus zwölf Ländern, die in sieben Sprachen – Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch und Schwedisch – gedreht haben, – und eine österreichische Regisseurin, die die Fäden für vier der acht Folgen von „Der Schwarm“ in der Hand hatte: Für die Burgenländerin Barbara Eder „eine einzigartige Erfahrung. Wir haben in riesigen Studiokomplexen gedreht, es war eine multi-kulti, internationale und großartige Produktion.“ Und weiter zum Inhalt der Bestseller-Verfilmung nach dem 2004 erschienenen Thriller von Frank Schätzing: „Das Thema ist aktueller denn je, und die Auseinandersetzung damit war für viele im Team ein Auslöser, das eigene Verhalten zu ändern. Ich glaube, man wird sich gut unterhalten, aber es wird auch etwas hängen bleiben und man wird sich fragen, was kann ich im Kleinen machen.“

Der österreichische Schauspieler Eidin Jalali spielt in der Serie den Wissenschafter Amir: „Mich haben die Rolle und das Projekt auch inhaltlich interessiert. Man merkt, wie drängend diese Themen sind, und hat die Möglichkeit, nicht nur zu unterhalten, sondern das Publikum auch für diese wichtigen Themen zu sensibilisieren – auf eine spannende Art und Weise.“ Jalali weiter zu den Dreharbeiten:

„Das Zusammenkommen von so vielen unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen, somit auch Spiel- und Kommunikationsweisen, Geschmäckern und Visionen, hat eine kreative Dynamik, in der Filme und Serien entstehen können, die etwas ganz Eigenes haben, eine eigene Handschrift, die man sonst im österreichischen oder deutschen Fernsehen nicht so oft zu sehen bekommt.“

Für die Niederösterreicherin Andrea Guo bedeutet die Rolle der jungen Wissenschafterin Jess „der erste Step in die internationale Serienwelt. Ich bin geehrt, ein Teil dieses großen und wichtigen Projekts sein zu dürfen.“ Guo weiter zu den Dreharbeiten: „So viele Sprachen, Menschen, Akzente – doch egal, wo wir alle hergekommen sind, wir wollten alle nur eine Sache machen und diese Serie in die Welt setzen.“

Am 6., 7. und 8. März 2023 stehen ab 20.15 Uhr in ORF 1 die insgesamt acht 45-minütigen Episoden von „Der Schwarm“ auf dem Programm, ergänzend dazu am 6. März um 21.55 Uhr die Dokumentation „Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ und am 8. März um 22.55 Uhr die Diskussionsrunde „Der Schwarm – Let’s talk about“ (u. a. mit Regisseurin Barbara Eder und Polar- und Tiefseeforscherin Antje Boetius).

„Der Schwarm“ – Der Inhalt und das Team

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschafterinnen und Wissenschafter erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt …

Als Teil der hochkarätigen Besetzung sind in den Hauptrollen u. a. Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takehiro Hira und der Österreicher Eidin Jalali sowie u. a. die österreichischen Schauspielerinnen Franziska Weisz und Andrea Guo, ebenso Klaas Heufer-Umlauf und Oliver Masucci in weiteren Rollen zu sehen. Showrunner Frank Doelger („Game of Thrones“) und Frank Schätzing haben den Roman gemeinsam zur Serie adaptiert. Die Drehbücher stammen von den Autoren Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt und Michael A. Walker. Ihnen zur Seite standen als Fachberater die Polar- und Tiefseeforscherin Prof. Dr. Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut und Dr. Jon Copley, Professor of Ocean Exploration von der University of Southampton. Neben Barbara Eder (Folgen 3–6) übernahmen Luke Watson (Folgen 1 und 2) und Philipp Stölzl (Folgen 7 und 8) die Regie der High-End-Produktion.

„Der Schwarm“ – Die Doku und der Talk

„Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ (Montag, 6. März, 21.55 Uhr, ORF 1): Haie und Quallenschwärme attackieren Schwimmer, ungewöhnlich aggressive Wale versenken ganze Schiffe und Wurmkolonien lösen Tsunamis aus. In der fiktionalen Serie nach dem Frank-Schätzing-Bestseller „Der Schwarm“ bedrohen intelligente Lebensformen aus dem Meer die Menschheit. Ist das alles reine Fiktion? Wie gefährlich sind die Bewohner der Ozeane tatsächlich? Viele der rätselhaften Phänomene, die in der Serie vorkommen, sind nah an der Realität. Der ORF-Radio- und -Fernsehmoderator, Meteorologe und Geophysiker Sigi Fink führt als Host durch die Sendung und erklärt, was die Meeresforschung heute alles unternimmt, um mehr über die Ozeane zu erfahren und sie zu schützen. Die ORF-1-Doku (eine Produktion des ZDF, ORF-Bearbeitung: Susanne Kainberger) zeigt die wissenschaftlichen Hintergründe zur Serie.

„Der Schwarm – Let’s talk about“ (Mittwoch, 8. März, 22.55 Uhr, ORF 1): Zwischen Science Fiction, Dystopie und Öko-Thriller: Anschließend an das Staffel-Finale diskutieren, hinterfragen und reflektieren hochkarätige Talk-Gäste den ORF-1-Serienevent. Wie nah an der Realität ist die Serie? Welche Botschaften will sie mit auf den Weg geben? Was sagt dieser filmische Rachefeldzug der Natur an der menschlichen Zerstörung des Planeten aus? Unterhaltung und Spannung als Parabel auf den menschengemachten Klimawandel und den verzweifelten Kampf dagegen? Und was macht das Gesehene mit den Zuschauerinnen und Zuschauern? Zu Gast bei Host Lisa Gadenstätter im Studio sind u. a.: Barbara Eder, die vielfach ausgezeichnete österreichische Film- und Fernsehregisseurin, die bei vier Folgen Regie geführt hat, und Antje Boetius, renommierte Meeresbiologin und Professorin an der Universität Bremerhaven, die die wissenschaftliche Beratung für die Serie übernommen hat.

„Der Schwarm“ – Die ORF-1-Sendetermin im Überblick

Montag, 6. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 1

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 2

21.55 Uhr: Der Schwarm – Die Rache der Ozeane

Dienstag, 7. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 3

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 4

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 5

Mittwoch, 8. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 6

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 7

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 8

22.55 Uhr: Der Schwarm – Let’s talk about

„Der Schwarm“ ist eine internationale Koproduktion des ZDF mit Intaglio Films und ndF International Production, gefördert durch Creative Europe Programme of the European Union, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, Belgian und Italian Tax Credit in Koproduktion mit Viaplay Group, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, ORF und SRF.

Alle Folgen von „Der Schwarm“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand – jeweils in der deutschen Version, in Originalfassung sowie als Audio-Deskription – bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at