SPÖ-Deutsch zu IFES-Befragung: „Echte Abschöpfung der Übergewinne und gerechte Vermögensabgaben überfällig!“

Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander – Regierung heizt Teuerung an und befeuert Ungleichheit – SPÖ kämpft für Verteilungsgerechtigkeit

Wien (OTS/SK) - Die aktuelle IFES-Befragung im Auftrag der GPA zur Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Thema Vermögensverteilung zeigt überdeutlich, wie wichtig der volle Einsatz für Verteilungsgerechtigkeit ist – gerade jetzt. „Trotz harter Arbeit können sich immer mehr Menschen das Leben nicht leisten. Gleichzeitig werden die Reichsten der Reichen immer reicher und Energiekonzerne verdienen sich durch die Preisexplosion eine goldene Nase“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der betont: „Die IFES-Befragung zeigt, dass eine große Mehrheit in Österreich die wachsende Schere zwischen Arm und Reich als enormes Problem wahrnimmt. Doch statt endlich zu handeln und für Gerechtigkeit zu sorgen, heizt die türkis-grüne Regierung durch die CO2-Steuer und Mieterhöhungen die Teuerung weiter an und befeuert die Ungleichheit in Österreich. ÖVP und Grüne höhlen eiskalt den Sozialstaat aus und machen Politik für die Reichen“, so Deutsch, der festhält, dass die Abschöpfung der Übergewinne von Energiekonzernen sowie gerechte Abgaben auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften überfällig sind. „Es ist höchste Zeit für Gerechtigkeit!“, so Deutsch heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„In Österreich ist Arbeit viel zu hoch, Vermögen sind viel zu niedrig besteuert“, so Deutsch, der betont, dass 80 Prozent des Steueraufkommens von Arbeitnehmer*innen und Pensionist*innen geleistet werden. „Die SPÖ ist die einzige Partei, die für die hart arbeitenden Menschen da ist und für sie Politik macht. Damit die Reichen nicht noch reicher werden, die Mittelschicht gestärkt und die Armut bekämpft wird“, bekräftigt Deutsch.

„Die Krisen der letzten Jahre haben die Vermögensungleichheit dramatisch verschärft. Um Maßnahmen zur Senkung der Preise zu finanzieren, das Gesundheitssystem zu stärken und das Bildungssystem auszubauen, müssen endlich alle einen fairen Beitrag leisten – auch internationale Onlinekonzerne und Superreiche. Das ist soziale Politik für Österreich!“, so Deutsch abschließend. (Schluss) ls/mb

