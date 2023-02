Cayenne für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Staatliches Gütezeichen „berufundfamilie“ an Cayenne.

Wien / Traismauer (OTS) - Die Marketingagentur Cayenne unterstützt seit Jahren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieses Engagement wurde nun mit dem staatlichen Gütezeichen „berufundfamilie“ ausgezeichnet. Dieses Zertifikat für familienbewusste Personalpolitik wird vom Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt ausgestellt und zeichnet Unternehmen für Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus.

„Unser Credo war schon seit jeher, dass nur wer auch in seinem Privatleben Ausgleich findet, die Energie hat, im Beruf sein Bestes zu geben und Kreativität zu entfalten. In Österreich wurden mit diesem Gütesiegel bislang im Kommunikationsbereich nur drei weitere Agenturen ausgezeichnet. Das macht uns schon ein wenig stolz!“, erklärt dazu Wolfgang Übl, Geschäftsführender Gesellschafter der Cayenne Marketingagentur. Für viele berufstätige Menschen steht heute nicht mehr die Bezahlung, sondern eine gute Work-Life-Balance an oberster Stelle. „Wir wollen der beste Arbeitgeber der Agenturbranche sein. Dafür schaffen wir die nötigen Rahmenbedingungen für eine berufliche und vor allem auch private Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das Auditverfahren berufundfamilie unterstützt uns dabei“, ergänzt Lukas Leitner, Geschäftsführender Gesellschafter der Cayenne Marketingagentur.

Cayenne hat im Bereich der Familienfreundlichkeit viel zu bieten, zum Beispiel:

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben durch familienfreundliche Teilzeitmodelle

Flache Hierarchien mit flexiblen hybriden Arbeitszeitmodellen

Geregelte Arbeitszeiten (mit strikter Überstundenvermeidung)

Home-Office-Möglichkeit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(Anm.: schon lange vor der COVID-Pandemie)

(Anm.: schon lange vor der COVID-Pandemie) Wiedereingliederungsteilzeit je nach Wunsch und zeitlicher Möglichkeit

Bildungskarenz und -teilzeit

Individuelle Aus- und Weiterbildung sowie akademische Master-Lehrgänge mit finanzieller Unterstützung durch das Unternehmen

Freiwillige Karenzverlängerung

Mitarbeiterveranstaltungen und Teamevents

Sozialleistungen und Mitarbeiterrabatte

Gratisgetränke am Arbeitsplatz

Über Cayenne

Die Cayenne Marketingagentur ist eine eigentümergeführte Full-Service-Agentur in Österreich mit Firmensitzen in Wien und Niederösterreich. Der Fokus liegt auf kreativen Kommunikationslösungen für alle Kommunikationskanäle. Im aktuellen „xpert“-Branchenranking liegt Cayenne (bei über 10.000 im Firmenbuch eingetragenen Agenturen in Österreich) auf Platz 15 aller österreichischen Kommunikationsagenturen.

Mehr Infos zu Cayenne und dem Audit „berufundfamilie“:

https://www.unternehmen-fuer-familien.at/partner/

Rückfragen & Kontakt:

Cayenne Marketingagentur GmbH

01 / 524 5144 13

info @ cayenne.at