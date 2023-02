ORF RSO Wien im März: Hans Werner Henzes „Tristan“ mit Starpianist Igor Levit und Gastspiele in Linz und Paris

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien präsentiert unter der Leitung von Nicholas Collon am 2. März im Wiener Konzerthaus Edward Elgars Oratorium „The Dream of Gerontius“. Am 9. März gastiert das ORF RSO Wien unter Dirigent Wayne Marshall in Linz, am 20. März mit Chefdirigentin Marin Alsop am Pult in Paris. Am 23. März spielt das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop – Solist: Pianist Igor Levit – im Musikverein Wien, am 28. März steht ein Konzert der Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ im ORF RadioKulturhaus auf dem Programm.

Am Donnerstag, den 2. März (19.30 Uhr) spielt das ORF RSO Wien unter dem Dirigat von Nichols Collon in der Reihe „VokalKlang“ des Wiener Konzerthauses. Das Orchester präsentiert das Oratorium „The Dream of Gerontius“ von Edward Elgar gemeinsam mit den Sänger/innen Sasha Cooke, Michael Schade und Roderick Williams sowie der Wiener Singakademie. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Dienstag, den 4. April (19.30) zu hören.

Am Donnerstag, den 9. März (19.30 Uhr) gastiert das ORF RSO Wien im Brucknerhaus Linz. Es dirigiert Wayne Marshall, Co-Dirigent ist Oscar Jockel. Gemeinsam mit Pianist George Li und dem Mozartchor des Musikgymnasium Linz präsentiert das Orchester „Central Park in the Dark“ und die 4. Symphonie von Charles Edward Ives, „A Jazz Symphony“ von George Antheil und „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Donnerstag, den 23. März (19.30 Uhr).

Beim Gastspiel des ORF RSO Wien am Montag, den 20. März (20.00) in der Philharmonie de Paris stehen Hannah Eisendles „Heliosis“, Wolfgang Amadeus Mozarts 24. Konzert für Klavier und Orchester in c-Moll und Antonín Dvořáks 7. Symphonie in d-Moll auf dem Programm. Es dirigiert Marin Alsop, Solistin ist Pianistin Gabriela Montero.

Am Mittwoch, den 23. März (19.30 Uhr) präsentiert das ORF RSO Wien im Wiener Musikverein unter Chefdirigentin Marin Alsop „BlurRed“ von Tanja Elisa Glinsner, „Tristan“ von Hans Werner Henze mit Starpianist Igor Levit und Béla Bartóks Konzert für Orchester. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Freitag, den 31. März (19.30 Uhr) zu hören.

„Born for Horn“ ist der Titel des nächsten Kammermusikkonzerts der Reihe „Aus nächster Nähe“ am Dienstag, den 28. März (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus. Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Sextett Es-Dur für Streichquartett und zwei Hörner, Alexander Glasunows „Idylle“ für Horn und Streichquartett, Alexander Borodins 2. Streichquartett in D-Dur, Joseph Haydns „Divertimento“ Es-Dur und Gioachino Rossinis „Le rendez-vous de chasse“. Es spielen Peter Keserű (Horn), Johann Widihofer (Horn), Kristina Šuklar (Violine), Peter Uhler (Violine), Raphael Handschuh (Viola) und Marta Kordykiewicz (Violoncello). Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Donnerstag, den 27. April (19.30 Uhr). Weitere Termine der Kammermusikreihe finden am 27. April und am 10. Mai 2023 statt. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at