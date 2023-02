Musikwirtschaft startet Frauen- und Diversity Förderaktion

Um Anreize zu schaffen, den Frauen- und Diversity Anteil bei österreichischen Musikproduktionen zu erhöhen, starten IFPI Austria und LSG eine neue Förderaktion.

Wien (OTS) - IFPI und LSG haben zu Beginn des Jahres 2023 ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Unterstützung heimischer Musikproduktionen gestartet, um schnell und unbürokratisch einen Teuerungsausgleich zu schaffen und langfristig zum Erhalt der Beschäftigung und der kulturellen Vielfalt in der österreichischen Musikbranche beizutragen.

Nun werden die bereits bestehenden Förderungen für österreichische Musikproduktionen um einen "Gender & Diversity" Aspekt erweitert. Diese Zusatzförderung kann einfach und ohne hohe formale Hürden zugesagt werden.

Voraussetzung für die Zusatzförderung ist, dass mindestens die Hälfte der an den eingereichten Produktionen beteiligten Personen weiblich oder divers bzw. inter oder offen ist. Die Zusatzförderung beträgt pauschal € 1.000, - unabhängig von der Höhe der Produktionsförderung. Dadurch entsteht vor allem in den unteren Förderkategorien ein besonderer Anreiz. Details zu den Förderungen gibt es auf www.ifpi.at und der LSG-Produzenten Website.

Mit-Initiatorin der neuen Förderaktion Annemarie Reisinger-Treiber, Co-Geschäftsführerin Parramatta und Vorstandsmitglied des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft: „Der Weg zu mehr Sichtbarkeit von Gender & Diversity in Österreich ist leider noch ein weiter. Diese Förderung soll einen Anreiz schaffen, den Frauen & Diversity Anteil bei österreichischen Musikproduktionen zu erhöhen. Diese Förderung ist ein erster Schritt seitens der Musikwirtschaft, Diversität nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern in weiterer Folge auch zu versuchen, gemeinsam mit der bunten Szene in Österreich eine Plattform für Gender & Diversity aufzubauen. Diese Initiative stellt hoffentlich den Startschuss für noch weitere dar, um endlich ein Gleichgewicht zu schaffen.

Die Förderungsinitiativen werden aus dem Kulturfonds der LSG-Produzenten finanziert, der mit den Einnahmen aus der Privatkopievergütung gespeist wird.

