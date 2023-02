„Der Skorpion“ im Visier der „Soko Linz“

Außerdem am 28. Februar in ORF 1: „Soko Donau“-Ermittlungen in einem Entführungsfall

Wien (OTS) - Nach Leonding führt die Spurensuche das Team der „Soko Linz“ am Dienstag, dem 28. Februar 2023, wenn um 20.15 Uhr in ORF 1 ein neuer Fall um einen Investigativjournalisten so manches Rätsel aufgibt. Gefragt ist auch der kriminalistische Spürsinn der „Soko Donau“, wenn um 21.00 Uhr ein achtjähriger Bub aus dem Weingarten seines Vaters entführt wird.

Soko Linz – Der Skorpion (Dienstag, 28. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev; Regie: Martin Kinkel

Der Investigativjournalist Gordon Aigner wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zuletzt hatte er an einer Story über illegalen Tierhandel gearbeitet. Hatte er sich im Zuge seiner Recherchen mit den Falschen angelegt? Doch auch in Gordons privatem Umfeld findet das „Soko“-Team ein mögliches Motiv: Gordon hatte eine Affäre mit seiner Ex-Frau, was deren neuen Ehemann in Rage versetzt. Doch dann machen Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) eine Entdeckung, die ein völlig neues Licht auf den Fall wirft.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Soko Donau – Die Entführung des Markus P. (Dienstag, 21. Februar, 21.00 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Olaf Kreinsen

Der achtjährige Markus wird im Weingarten seines Vaters in Gumpoldskirchen entführt. Nach der Geldübergabe kommt es zum Drama:

Der von Simon (Michael Steinocher) beschattete Kidnapper stirbt, als er ungebremst in eine Brücke fährt. Der nicht vorbestrafte Täter kann identifiziert werden. Es ist der 23-jährige Benni Koslik, dessen Mutter Miriam (Doris Hindinger) ebenfalls in Gumpoldskirchen wohnt. Ist sie die Komplizin ihres Sohnes und weiß, wo das Kind versteckt ist? Die Zeit läuft. Wird die „Soko“ den entführten Buben finden? Und wenn ja, wird er noch am Leben sein?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

