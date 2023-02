FPÖ – Irschik: Gewalttätige Syrer müssen sofort abgeschoben werden

Floridsdorfer Bezirksbevölkerung soll nicht in Angst leben müssen

Wien (OTS) - „Die Messerstecherei unter syrischen Männern, die sich gestern in Floridsdorf ereignet hat, zeigt einmal mehr, dass die jungen Männer, die zu tausenden zu uns nach Österreich kommen, mit unseren Rechtsvorstellungen so gar nichts anfangen können“, sagt der FPÖ-Bezirksparteiobmann, LAbg. Wolfgang Irschik. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass es in Floridsdorf zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen jungen Migranten, die unter dem Deckmantel des Asyls zu uns gekommen sind, passieren. Irschik erinnert an das vergangenen Halloween-Fest und an Silvester, an denen es zu massiven Ausschreitungen und Angriffen auf Polizeibeamte durch ausländische Jugendliche gekommen ist. „Es ist hoch an der Zeit, dass der Wiener SPÖ-Bürgermeister seiner Willkommenspolitik endlich abschwört, bevor sich der 21. Bezirk zum nächsten Kriminalitätshotspot entwickelt“, sagt Irschik, der eine sofortige Abschiebung der Täter fordert.

