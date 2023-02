Toto: Jackpot mit 10.000 Euro wartet beim Dreizehner

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Einen Jackpot gibt es in der Toto Runde 8B. Kein Spielteilnehmer hatte den Dreizehner getippt. Damit bleiben rund 5.000 Euro im Topf, in der Runde 9 wird der erste Gewinnrang mit rund 10.000 Euro gefüllt sein.

Zwei Zwölfer holen sich rund 1.300 Euro. Und beide Zwölfer scheiterten an Spiel 2 – dem 1:2 von SK Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt.

Nichts Neues gibt es im ersten Rang der Torwette: Es gab keine fünf richtig vorhergesagten Ergebnisse, und so wurde der Mega-Jackpot erneut nicht geknackt. Es gab aber auch keine vier richtigen Ergebnisse, wodurch es auch im zweiten Rang einen Jackpot gibt.

Annahmeschluss für die Runde 9 ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.690,06 – 10.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.266,30 37 Elfer zu je EUR 15,20 304 Zehner zu je EUR 3,70 49 5er Bonus zu je EUR 9,50

Der richtige Tipp: 2 2 1 X 2 / 1 2 X 1 1 1 X 1 X 1 2 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 28.267,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.428,38 Torwette 3. Rang: 10 zu je EUR 43,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 164.867,58

Torwette-Resultate: 1:2 1:2 +:0 0:0 0:1

