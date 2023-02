JUNOS Studierende: „Ein vermisster Minister kann sich nur unbeliebt machen!“

Martin Polascheks Vertrauenswerte sind im Sturzflug. Für den ÖH-Wahl Spitzenkandidaten der JUNOS Studierende, Lukas Schobesberger, ist der ÖVP-Minister rücktrittsreif.

Wien (OTS) - Laut dem aktuellen Vertrauensindex von APA und OGM sinken die Werte des Bildungs- und Wissenschaftsministers erneut um 6 Punkte. Nur 19 Prozent der Befragten vertrauen ihm, während ihm ganze 55 Prozent misstrauen. Mit einem saftigen Negativsaldo von -36 reiht sich Polaschek nur noch vor Persönlichkeiten wie August Wöginger (-37), Herbert Kickl (-48) und Wolfgang Sobodka (-61).

Für Schobesberger liegt der Grund auf der Hand: „Polaschek versteckt sich trotz ständiger Krisen in seinem Büro am Minoritenplatz und lässt Schüler:innen sowie Studierende alleine!“.

Der ehemalige Unirektor kam als Quereinsteiger in die Bundespolitik und bekam auch von den JUNOS Studierenden einen Vertrauensvorschuss: „Wir haben gehofft, dass Polaschek frischen Wind bringen könnte. Diese Hoffnung ist jetzt aber endgültig futsch. Polaschek kann und will das Bildungssystem nicht erneuern und ist rücktrittsreif!“, so Schobesberger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

JUNOS - Junge Liberale Studierende

Viktoria Marik

Stv. Bundesvorsitzende und Pressesprecherin

+43 650 4006035

viktoria.marik @ junos.at

https://studierende.junos.at/

facebook.com/JUNOSStudierende

instagram.com/junos_studis

twitter.com/JUNOSStudis