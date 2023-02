Vielfältiges Weiterbildungsangebot für Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH

LR Teschl-Hofmeister: Entlastung der Familien in Niederösterreich durch pädagogisch wertvolle Betreuung ihrer Kinder im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung

St. Pölten (OTS/NLK) - Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs, Erziehen mit Hirn und Emotion, Supervision und vieles mehr steht im Rahmen des Seminarengebots für das freizeitpädagogische Personal der NÖ Familienland GmbH im Frühling 2023 am Programm. Mit diesem Angebot sind die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen bestens gerüstet, um den Alltag der schulischen Tagesbetreuung an 185 niederösterreichischen Pflichtschulen kreativ und abwechslungsreich zu gestalten.

„Durch die stetige Aus- und Weiterbildung der Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH können wir, in Kooperation mit den Gemeinden, an den Pflichtschulen Niederösterreichs eine pädagogisch wertvolle schulische Tagesbetreuung garantieren. Mit den Seminaren geben wir ihnen ein optimales Rüstzeug für den beruflichen Alltag mit auf den Weg“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus. Neben zahlreichen Workshops und Kursen, die Online oder vor Ort abgehalten werden, bietet der aktuelle Seminarkatalog ein facettenreiches Sortiment an Weiterbildungsangeboten für Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen. Im Rahmen der Kurse werden hilfreiche Tipps zu Themen wie Gewaltprävention gegeben, Anleitungen für kreatives Gestalten und tolle Bastelarbeiten geliefert aber auch Kommunikationstechniken geübt und manifestiert.

„Die Kooperation der NÖ Familienland GmbH mit den Gemeinden hinsichtlich der Organisation der schulischen Tagesbetreuung ist ein wesentlicher Eckpfeiler zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit dem Angebot der schulischen Tagesbetreuung werden Familien in der Schulzeit wesentlich entlastet. Weiters ist das Berufsbild Freizeitpädagogik eine tolle Chance für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich beruflich neu orientieren möchten“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Wer sich für das Berufsfeld der Freizeitpädagogin oder des Freizeitpädagogen interessiert ist herzlich dazu eingeladen, sich auf www.noe-familienland.at über offene Stellen an den Schulstandorten zu informieren.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at.

