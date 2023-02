FPÖ – Nepp/Guggenbichler: Großer Dank an die Exekutive für die Arbeit rund um den Akademikerball

Engagierte Polizeikräfte ließen linken Randalierern keine Chance

Wien (OTS) - Einen herzlichen Dank für ihren Einsatz im Rahmen des Akademikerballs sprechen der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp und der Ballorganisator, LAbg. Udo Guggenbichler, den engagierten Exekutivbeamten aus, die den Ballbesuchern am vergangenen Freitag eine durchwegs reibungslose An- und Abfahrt ermöglichten. „Die knapp zweitausend Gäste konnten dank der hervorragenden Polizeiarbeit unbeschadet die Hofburg erreichen und wieder verlassen, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit konnte so sichergestellt werden “, sind Nepp und Guggenbichler hoch erfreut über die einwandfreie Leistung der Exekutive. Dank den zahlreichen Polizisten kam es in der Wiener Innenstadt zu keinen Randale-Aktionen, wie man sie noch aus den Vor-Corona-Jahren in Erinnerung hat.

