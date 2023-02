Die Landtagswahl in Kärnten bei ServusTV

Am kommenden Sonntag, 05.03.2023, mit verlängerten Servus Nachrichten um 18:00 Uhr und einer Schwerpunktsendung mit OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ab 19:20 Uhr.

Salzburg/Wals (OTS) - Knapp 429.000 Kärntnerinnen und Kärntner wählen am 05. März einen neuen Landtag. ServusTV berichtet über die zweite Landtagswahl des Jahres in einer verlängerten Ausgabe der Servus Nachrichten um 18:00 Uhr sowie einer Schwerpunktsendung um 19:20 Uhr. OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ordnet die Wahlergebnisse für ServusTV exklusiv ein, zudem melden sich die ServusTV-Reporter aus den Wahlzentralen der Parteien mit Stimmungsberichten und Live-Interviews.



Moderiert werden die Servus Nachrichten von Thomas Ebner.



Am Sonntag, den 05.03., ab 18:00 Uhr – LIVE.





