Bewerbungsstart für den Immoaward Cäsar® 2023

Wien (OTS) - Die Suche nach den besten Köpfen der Immobilienwirtschaft startet in eine neue Runde: Der renommierte Immobilienpreis Cäsar® wird auch in diesem Jahr wieder an Branchengrößen vergeben, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen erbracht haben. Bewerbungen können ab sofort und bis einschließlich 23. April 2023 eingereicht werden.

Mittlerweile gilt der Immobilienaward Cäsar als Qualitätssiegel der Branche und ist unter den Branchenteilnehmer:innen heiß begehrt. Dabei werden die Scheinwerfer auf außergewöhnliche Persönlichkeiten gerichtet, um gerade in schwierigen Zeiten besonderes Engagement hervorzuheben und zu zelebrieren. Im Rahmen vom Cäsar® 2023 werden dieses Jahr bereits zum 17. Mal Persönlichkeiten der Immobilienbranche, die im vergangenen Jahr einzigartige Leistungen erbracht haben, mit einem Cäsar®-Award gekürt. Für die Organisation der begehrten Auszeichnungen zeichnet die Werbeagentur epmedia verantwortlich.

In acht Kategorien können sich ab sofort bis einschließlich 23. April 2023 potenzielle Cäsar®-Kandidat:innen bewerben, oder nominiert werden: Bauträger:in, Makler:in, Immobilienverwalter:in, Immobilienmanager:in, Immobiliendienstleister:in, Small Diamond, Cäsar® International und Real Estate Expert. Nach der Bewerbungsphase folgt ein zweistufiger Wahlprozess, bei dem im ersten Durchgang aus allen eingereichten Bewerbungen jeweils drei Finalist:innen in den acht Kategorien von der Verbandsjury gewählt werden. Anschließend kürt die große Fachjury, bestehend aus rund 35 VertreterInnen der österreichischen Immobilienwirtschaft per notariell beglaubigter Wahl, die Cäsaren des Jahres. Der bzw. die Preisträger:in für die neunte Kategorie – das Lebenswerk – wird von der Verbandsjury direkt ernannt.

Die unabhängige Verbandsjury übernimmt seit dem Jahr 2016 die inhaltliche Leitung des Cäsar. Die diesjährige Cäsar®-Jury bilden folgende Vertreter:innen der Partnerverbände: Alexander Bosak (Präsident immQu), Georg Flödl (Präsident ÖVI), Matthias Gass (Präsident FIABCI), Christoph Urbanek (Vorstandsmitglied RICS), Johannes Wild (Vorstandsmitglied des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO) und Daniela Witt-Dörring (Vereinsvorstand Salon Real).

Die UnterstützerInnen des Immobilienawards

Neben einem namhaften Personenkomitee und den Verbänden gibt es drei prominente Unternehmen, die dieses Jahr wieder als Hauptsponsoren den Cäsar® tatkräftig unterstützen: Seit dem Jahr 2015 engagiert sich Roland Schmid, Owner und CEO von IMMOunited für den Immobilienaward Cäsar® und im Jahr 2017 stieß Branchenkollege Michael Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter der 3SI Immogroup als Cäsar® Unterstützer hinzu Bereits zum siebten Mal dabei ist Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.

Allgemeines zum Cäsar® Immobilienaward:

Die feierliche Gala des Cäsar® 2023 findet voraussichtlich am Donnerstag, 14. September im Schönbrunner Schlosstheater unter der Anwesenheit von rund 300 Entscheider:innen der Immobilienbranche statt. Die Gala wird in exklusivem Rahmen gehalten, weshalb die Teilnahme ausschließlich auf Einladung oder mittels Beitrittes des Unterstützerkomitees „Freunde des Cäsar®“ möglich ist. Alle Finalist:innen sowie Mitglieder des Unterstützerkomitees erhalten zwei Galakarten für die feierliche Kür der Cäsaren.

Detaillierte Informationen zum Cäsar® 2023 finden Sie unter: www.immoaward.at

