Tristan Horx spricht über die „Progressive Provinz?“

Online-Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur und Tourismus“ - Zukunfts- und Trendforscher Tristan Horx zur „Vitalität des Lokalen“

St.Pölten (OTS) - Wie die Zukunft aussehen könnte, wie globale Trends auch Regionen und Orte betreffen und welche Potenziale der ländliche Raum birgt, sind Themen des „jungen, wilden“ Zukunfts- und Trendforschers Tristan Horx. Der Experte widmet sich für die Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich im Rahmen der Online-Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur und Tourismus“ für Kultur- und Tourismusverantwortliche in den Gemeinden am Donnerstag, 2. März, gezielt der „Vitalität des Lokalen am Beispiel der Regionalkultur für nachhaltigen Tourismus“. Unter dem Titel „Progressive Provinz?“ spricht der 29-Jährige von 17.00 bis 19.00 Uhr über die Bedeutung regionaler Kultur für Nachhaltigkeit und eine neue Art des Tourismus, den sogenannten Resonanz-Tourismus, der sich verstärkt menschlichen Bedürfnissen widmet.

Tristan Horx ist aktuell einer der gefragtesten Trend- und Zukunftsforscher. Der Kultur- und Sozialanthropologe steht seit seinem 24. Lebensjahr auf internationalen Bühnen und bringt Themen wie Megatrends, Nachhaltigkeit, New Work und Generationsthemen greifbar nahe. In seinen Vorträgen nimmt Tristan Horx eine frische Perspektive und junge Sicht auf diese Themen ein und regt an, Visionen für die Zukunft zu schmieden, die mutig und optimistisch sind.

Im Zuge der IMPULS-Reihe gibt es zudem Online-Diskussionen rund um das Thema Regionalkultur am 16. und am 30. März: „Jede Begegnung bedeutet Kulturkontakt! Wie Regionalkultur touristisches Interesse weckt“ sowie „Regionalkultur als WERTvoller Tourismuspartner“.

Die Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur & Tourismus“ richtet sich an Tourismus- und Kulturverantwortliche in den niederösterreichischen Gemeinden. Im Fokus steht das Entwicklungspotential regionaler Kulturangebote in den Gemeinden, um eine Region nachhaltig touristisch zu erfassen. In drei Vorträgen via ZOOM geben hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Tourismus, Wirtschaft, Kultur oder Gastronomie Einblicke in ihr Wirken und teilen ihre wertvollen Erfahrungen mit Regionalkultur und Tourismus.

Anmeldung und Informationen zu den Lehrgängen unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie @ kulturregionnoe.at oder unter www.kulturregionnoe.at. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen die Teilnehmenden den ZOOM-Link zugesandt. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Weitere Informationen: Kultur.Region.Niederösterreich, Mario Kern, 0676 88 40 55 55, mario.kern @ kulturregionnoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse