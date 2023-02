Erlebnisort Steinbruch: Von Carmen, über Red Bull bis zu Soko Kitzbühel

In Österreich gibt es rund 350 aktive Steinbrüche und 950 Sand- und Kiesgruben. Sie sind auch Orte der Begegnung. Das Forum Rohstoffe zeigt 6 spannende Events, die dort stattfinden.

Wien (OTS) - Es eröffnet sich ein imposantes Bild, wenn man sich einem Steinbruch nähert. Hunderte Meter hoch türmt sich dieser vor einem auf. Der blanke Fels ist Zeugnis einer jahrzehntelangen Gewinnungsgeschichte und steht auch symbolisch für die dynamische Entwicklung der Region.

Schon die Römer nutzen das Steinmaterial für ihre Stadtmauern und Siedlungen. Heute werden die Steine zu modernen Baustoffen weiterverarbeitet. In Österreich gibt es rund 350 aktive Steinbrüche und 950 Sand- und Kiesgruben. Die meisten begnügen sich mit einem Blick aus der Ferne auf die laufende Tätigkeit. Dabei lohnt sich genaueres Hinsehen, denn Gewinnungsstätten sind Orte der Begegnung. Das Forum mineralische Rohstoffe präsentiert sechs spannende Veranstaltungen, die 2023 in Steinbrüchen und Kiesgruben stattfinden:

1. Oper im Römersteinbruch St. Margarethen

Während früher die Materialen für den Bau des Wiener Stephansdoms und vieler Wiener Ringstraßenbauten eingesetzt wurde, ist der Steinbruch heute vor allem als eine der schönsten und imposantesten Freiluft-Arenen Europas bekannt.

Eindrucksvoll ist der Steinbruch in die weite Landschaft zwischen Leithagebirge und Steppensee eingebettet. Nicht umsonst hat die UNESCO die Region und den Steinbruch St. Margarethen zum Weltkulturerbe erklärt. Von Mai bis September kann der Steinbruch im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

2023 feiert „Carmen“ Premiere

Ein besonderes Highlight ist die Oper, die dort unter freiem Himmel veranstaltet wird. Sie lockt Jahr für Jahr mit beeindruckenden Bühnenbildern und opulenten Spezialeffekten. Am 12. Juli 2023 feiert die Oper „Carmen“ Premiere. Wer ein Konzert bevorzugt, kann Italo-Sänger Zucchero (17. Juli), das Austropop-Duo Edmund (19. Juli) oder Hubert von Goisern (09. Oktober) im sagenhaften Ambiente des Steinbruchs bewundern.

https://www.operimsteinbruch.at/

2. „Red Bull Erzbergrodeo“ am Erzberg

Der Erzberg in der Steiermark ist nicht nur eine der bedeutendsten Erzlagerstätten der Alpen, sondern steht auch für die Entwicklung des Motorrad-Offroadsports zu einem weltweit anerkannten Actionsport. Seit mehr als 25 Jahren findet das größte Enduro-Motorradrennen dort statt.

In diesem Jahr wird sich die internationale Motorrad-Offroadszene Szene von 8. bis 11. Juni 2023 erneut am Berg aus Eisen versammeln, um sich zu messen und zu feiern. Jedes Jahr versuchen tausende ambitionierte Enduro-Athleten das Ziel im Steilhangrennen zu erreichen – doch nur den wenigsten gelingt es.

Auf der bis zu 30 Meter breiten und knapp 15 km langen Schotterpiste entscheiden Fahrtechnik, Linienwahl und purer Speed über Sieg oder Niederlage. Unglaublich: Spitzengeschwindigkeiten bis 190 km/h auf Schotter sind dabei keine Seltenheit! Für zusätzliche Aktion sorgen die Hauly-Touren am Erzberg. Die Rundfahrten entlang der Rennstrecke in den 860 PS starken, extra für den Zusehertransport umgebauten Erzladern, sind eine echte Attraktion.

https://www.redbullerzbergrodeo.com/

https://www.abenteuer-erzberg.at/

3. Drehort Hartsteinwerk Kitzbühel

Der Steinbruch in Oberndorf in Tirol liefert nicht nur bis zu 200.000 t Gleisschotter pro Jahr für die ÖBB, sondern dient auch als beliebte Filmkulisse. So trafen sind schon die Moderatoren Palina Rojinski und Klaas Heufer-Umlauf sowie die Golfprofis Caroline Masson und Marcel Siem im Steinbruch zur Crossgolf Competition. Auch für die Serie Soko Kitzbühel finden öfters Dreharbeiten statt.

Jüngstes Highlight im Hartsteinwerk Kitzbühel war ein ganz besonderer Fahrzeugtest. Nach 25 Jahren baut Ford seine Geländewagen-Ikone Bronco wieder. Die erste Ausfahrt in Europa durfte er im Hartsteinwerk Kitzbühel machen. In diesem herausfordernden Terrain konnten die Offroad-Fähigkeiten des Geländefahrzeugs in schnellen Kurven und steilen Hängen ausgiebig getestet werden. Offenbar mit Erfolg: In den USA sind bereits über 140.000 Stück des Ford Broncos verkauft, Ford kommt mit der Produktion kaum hinterher, die Wartezeit in Europa beträgt schon bis zu einem Jahr.

https://www.hwk.at/

4. Fire Fighter Competition der Bernegger Gruppe

Gleich drei Steinbrüche, nämlich an den Standorten Pfaffenboden-Molln, Spital am Pyhrn und Huber-Kienberg, betreibt das Unternehmen. Am Werksgelände sorgt das jährliche Feuerwehr-Event im großen Stil für Aufsehen. Bei der Bernegger Fire Fighter Competition am 22. April 2023 treten unterschiedliche Feuerwehrteams gegeneinander an.

Am gesicherten Firmengelände werden herausfordernde Übungsszenarien aufgebaut, die es zu bewältigen gilt. Im Vordergrund steht nicht die benötigte Zeit, sondern die Qualität der Arbeit der Feuerwehrteams. Die Ergebnisse werden von einer Fach-Jury beurteilt. Der Schwerpunkt liegt auf technischer Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, Personenrettung und Brandbekämpfung im Freifeld. Rund 140 Feuerwehrleute nehmen am Wettbewerb teil. Der Event ist aber auch für andere „Helden des Alltags“ zugänglich.

Im Rahmenprogramm finden etwa Übungen der Polizeisuchhundestaffel oder der Bergrettung statt. Bei den Mitmachen-Stationen können sich Klein und Groß austoben – für Kulinarik ist gesorgt. Insgesamt werden rund 600 Besucher erwartet.

https://www.bernegger.at/

5. Heiße Aktion in Winklarn

Wenn 6000 Jungfeuerwehrmänner und - frauen beim Niederösterreichischen Landesjugendlager an einem Ort zusammenkommen, dann sind Spaß und Aktion garantiert. Von 06. - 09. Juli 2023 findet das 49. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend mit vielen Bewerben statt. Als Veranstaltungsort dient das Kieswerk der Riedler Kies und Bau GmbH & Co KG in Winklarn.

Wie bei Steinbrüchen geht es auch bei Kiestagebauen um die Gewinnung der notwendigen Gesteinsmaterialien, durch die es erst möglich gemacht wird, Straßen oder Gebäude zu bauen. Die landschaftliche Nachnutzung ist von Anfang an geregelt. Auf den ökologischen Ausgleichsflächen entsteht neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen oder dient - wie in diesem Beispiel - als Veranstaltungsort für Jugendgruppen.

www.ff-winklarn.at

https://www.riedler-kies.at/sand-kieswerke

6. „Limberg Monaco“ Steinbruch Hengl

In der unverwechselbaren Kulisse des Steinbruchs in Limberg veranstaltet der Club des Oldtimer & Motorsport Club Burgschleinitz (OMCB) ein Autorennen der besonderen Art: „Das Limberg Monaco“. Ziel ist das Erreichen der Gesamtreisedistanz von Limberg nach Monte Carlo und zurück. Das sind stolze 2.440 Kilometer, die es in 36 Stunden zu absolvieren gilt. (12 Stunden Rennen + 24 Stunden Rennen).

Diesen Sommer – am 3. Juni (12h Rennen) und am 18. August (24h Rennen) heißt es also wieder: „Ladies and Gentleman, please start your engines!“ Beim diesem außergewöhnlichen Langstreckenbewerb dürfen nur mehrspurige Serienkraftfahrzeuge (PKW) bis Baujahr 12/2002 mit höchstens 140 PS und maximal 4 Zylinder teilnehmen. Vom Veranstalter ausdrücklich erwünscht sind ausgefallene, ältere oder skurrile „Kraxn“ aller Klassen. Der große Zuschauerbereich, das Amphitheater dieses Events, bietet genügend Platz und eine gute Sicht auf die Strecke. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

http://www.omcb.at/

https://hengl.at/

Wissen - Mineralische Rohstoffe in Österreich

Österreich ist rohstoffreich. Unser Land verfügt über reiche Vorkommen an Natursteinen. Auf das ganze Land verteilt gibt es rund 950 Sand- und Kiesgruben und 350 Steinbrüche. Dort werden Granit, Gneis, Kalkstein, Marmor, Dolomit, Mergel, Quarz, Quarzit, Konglomerat und Sandstein, etc. gewonnen. Das ist auch gut so, denn damit kann Österreich seinen Bedarf aus eigener Produktion decken und kurze Transportwege garantieren. Das schont vor allem die Umwelt. Die durchschnittliche Transportweite – also von Gewinnungsstätte bis zum Einsatzort – liegt hierzulande bei nur etwa 25 Kilometer.

Über das Forum mineralische Rohstoffe

Das Forum mineralische Rohstoffe ist eine Plattform freiwilliger Mitglieder in der Wirtschaftskammer Österreich. Gemeinsam werden die Interessen von über 110 Sand, Kies und Naturstein gewinnenden Unternehmen vertreten. Gemeinsam gewinnen sie jährlich rund 45 Mio. Tonnen Sand, Kies und Naturstein. Die Rohstoffe gewinnende Branche beschäftigt rund 5.000 Arbeitnehmer und deckt den jährlichen Bedarf an mineralischen Rohstoffen in Österreich von 100 Millionen Tonnen ab.

