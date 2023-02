Bilanz: Über 41.000 verkaufte VOR KlimaTickets

Günstige Tarife und optimiertes Angebot als Fundament einer erfolgreichen Mobilitätswende

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und seine Eigentümer Wien, Niederösterreich und Burgenland bieten mit den VOR KlimaTickets seit Oktober 2021 unschlagbar günstige Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr. Über 41.000 verkaufte VOR KlimaTickets (Stand Ende Dezember 2022) bestätigen den Trend hin zum umwelt- und klimafreundlichen öffentlichen Verkehr in Österreichs größter Mobilitätsregion. Im Jahresvergleich bedeutet dies eine Steigerung um 70 Prozent im Vergleich zum Dezember 2021, allein im letzten Quartal 2022 stiegen die Verkäufe um 16 Prozent.

Im Jahr 2021 wurden parallel mit dem KlimaTicket Österreich die auf die regionalen Bedürfnisse der Menschen zugeschnittenen VOR KlimaTickets „Region“ für Niederösterreich und das Burgenland sowie „MetropolRegion“ für Wien, Niederösterreich und das Burgenland umgesetzt. Speziell auf die Bedürfnisse vieler Pendler:innen im Burgenland zugeschnitten ist zudem das geförderte Angebot einer Kombination aus VOR KlimaTicket Region und KlimaTicket Steiermark, das für Pendler:innen mit Hauptwohnsitz im Burgenland mit € 223 pro Jahr gefördert wird. Auch das KlimaTicket Österreich wird im VOR Gebiet anerkannt. Hier wurden mit Stand Dezember 2022 knapp 130.000 Tickets von der zuständigen one mobility GmbH vertrieben.

Finanzstadtrat Peter Hanke (Wien): Vorreiterrolle der Metropole Wien bestätigt

„In Wien konnte mit der 365 Euro Jahreskarte bereits im Jahr 2012 ein Öffi-Ticket eingeführt werden, das heute als Vorreiter für die erfolgreichen KlimaTickets gilt. Steigende Fahrgastzahlen bestätigen den Erfolg unseres Ansatzes“.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (Niederösterreich): Zusammenspiel von Angebot, Tarif und Kommunikation führen zum Erfolg

„Im Flächenbundesland Niederösterreich sind täglich hunderttausende Menschen unterwegs, die neben günstigen Tickets vor allem ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot an Bussen, Bahnen und smarten Formen des öffentlichen Verkehrs benötigen. So investieren wir stark in Richtung bedarfsgesteuerte Verkehre, welche helfen, die „erste“ bzw. „letzte Meile“ zu überbrücken. Herausforderung der kommenden Jahre wird es sein, noch mehr Menschen dieses moderne Gesamtangebot näher zu bringen“.

Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (Burgenland): Auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen

„Wichtig ist, dass das Angebot sich mit den Bedürfnissen der Menschen deckt. Daher investieren wir im Burgenland in maßgeschneiderte Lösungen für unsere Bürger:innen, wie dem sehr erfolgreichen Südburgenlandbus. Nur so gelingt der nachhaltige Umstieg in eine klimafreundliche Mobilität“.

Im VOR sind aktuell rund 60% der heimischen Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel unterwegs, hier werden maßgebliche Weichenstellungen in Richtung Mobilitätswende gestellt. Auf rund 900 Linien erbringen über 30 Bus- und Eisenbahnverkehrsunternehmen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland pro Jahr mehr als 250 Mio. km an hochwertigen Verkehrsleistungen.

