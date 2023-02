73. Berlinale: 5 Silberne Bären für 5 ARTE-Filme

Straßburg (ots) - Bei einer feierlichen Gala am Samstagabend in Berlin wurden insgesamt fünf Filme, die von ARTE unterstützt wurden, mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Außerdem erhielten fünf weitere Koproduktionen zahlreiche Preise.

Silberner Bär der Großen Jury

ROTER HIMMEL (Afire)

Von Christian Petzold

Deutschland 2023

ZDF/ARTE, Schrammfilm, Koerner Weber Kaiser

Silberner Bär für die beste Regie:

LE GRAND CHARIOT (The Plough)

Von Philippe Garrel

Frankreich, Schweiz 2023

ARTE France Cinéma, Rectangle Productions, Close up Films

Silberner Bär für die beste Nebenrolle an Thea Ehre in:

BIS ANS ENDE DER NACHT

Von Christoph Hochhäusler

WDR/ARTE, Heimatfilm 2023

Silberner Bär für das beste Drehbuch an Angela Schanelec:

MUSIC

Von Angela Schanelec

Deutschland, Frankreich, Griechenland, Serbien 2022

WDR/ARTE, Faktura Film, Les Films de l'Après-Midi

Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung an Hélène Louvart für

DISCO BOY

Von Giacomo Abbruzzese

Frankreich, Belgien, Italien, Polen 2023

Films Grand Huit, Dugong Films, Panache Productions, Donten & Lacroix, DIVISION, Stromboli Films, mit der Unterstützung von ARTE Cofinova

In der Sektion Encounters wurde Tatiana Huezo für die beste Regie für den Film EL ECO/The Echo (ZDF/ARTE, The Match Factory) prämiert.

EL ECO wurde ebenso mit dem "Berlinale Dokumentarfilm Preis" und dem "TEDDY AWARD" für den besten Dokumentar/Essai Film belohnt.

ORLANDO, MA BIOGRAPHIE von Paul B. Preciado (ARTE France, Les Films du Poisson, 24images) erhielt ex aeguo den "Special Jury Award" und eine besondere Erwähnung des "Berlinale Dokumentafilm Preises" sowie den "Leser-Jury Tagesspiegel Preis".

Die Jury Generation 14+ vergab eine lobende Erwähnung an den Film AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE von Maximilian Van Aertryck und Axel Danielson (ARTE GEIE, SVT, Platform Production, Film i Väst, Bullit Film). Der Film erhielt auch den "AG Kino Gilde - Cinema Vision 14plus Preis".

Die Oekumenische Jury vergab ein besonderes Lob an SAGES-FEMMES von Léa Fehner (ARTE France, Geko Films).

DAS LEHRERZIMMER von Ilker Catak (ZDF/ARTE, if Productions) erhielt den "CICAE ART CINEMA AWARD" und den "LABEL EUROPA CINEMAS".

