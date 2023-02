ORF-TVthek-App für Kabel-TV-Lampert-Kunden in Vorarlberg

Die Smart-TV-App der ORF-Video-Plattform ist ab 1. März via Kabel-TV Lampert verfügbar

Wien (OTS) - Die ORF-TVthek, Österreichs erfolgreichste Video-Plattform, steht den Kunden und Kundinnen des Vorarlberger Kabelnetz-Betreibers Lampert als App über den Bereich „Meine Welt“ ab 1. März 2023 bis Ende 2024 zur Verfügung. Mittels eigener Box können Kunden und Kundinnen nun weiterhin ihre liebsten ORF-Programme zu Hause auf dem Fernseher bis zu sieben Tage nach TV-Ausstrahlung noch einmal genießen.

Dr. Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung:

„Die ORF-Angebote auf möglichst vielen Plattformen anzubieten, damit alle Menschen in Österreich die Möglichkeit haben, den ORF einfach und komfortabel zu konsumieren, das ist unser Ziel. Daher freut es uns sehr, mit der neuen TVthek-App auch in der Smart-TV-Welt von Kabel-TV-Lampert in Vorarlberg so viele Menschen erreichen zu können.“

Karoline Lampert, Geschäftsführerin Kabel-TV Lampert: „Es freut mich sehr, dass wir die bestehende Kooperation mit dem ORF verlängern konnten und die ORF-TVthek dadurch auf unsere neue ‚Meine Welt‘-Set-Top-Box integriert wird. Ein schneller, einfacher Zugriff auf die qualitativ hochstehenden und bekannten wie beliebten Inhalte des ORF ist ein von unseren Kunden überaus geschätzter sowie gern genutzter Mehrwert des IPTV-Produktes ‚Meine Welt‘.“

Über die ORF-TVthek – Fernsehen, wann und wo Sie wollen

Die ORF-TVthek ist eine Video-Plattform des ORF und stellt ein alle TV-Genres umfassendes Video-on-Demand- (7-Days-Catch-up) und Live-Stream-Angebot von mehr als 220 ORF-TV-Sendungen kostenlos bereit. Viele davon sind nicht nur in Österreich, sondern auch weltweit (sofern entsprechende Lizenzrechte vorhanden) verfügbar. Sie präsentiert darüber hinaus 32 zeit- und kulturhistorische Video-Archive zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, von der Geschichte der einzelnen Bundesländer bis zu einem Zeitzeugen-Video-Archiv. Die ORF-TVthek ist online über http://TVthek.ORF.at verfügbar, für alle gängigen Smartphones und Tablets via App nutzbar und wird auch im Rahmen von Kooperationen mit Geräteherstellern und Kabelnetzbetreibern verstärkt für das TV-Großformat bzw. Smart-TVs in Österreich bereitgestellt. Die ORF-TVthek, die 1,615 Millionen Userinnen und User pro Monat hat (ÖWA, 3. Quartal 2022), ermöglicht dem Publikum damit die zeit- und ortsunabhängige Nutzung von ORF-TV-Inhalten.

Über Kabel-TV Lampert

Kabel-TV Lampert gehört zu den größten privaten Kabelnetzbetreibern in Österreich und versorgt bereits seit 1954 Kunden zwischen Feldkirch und Bludenz mit bestem Kabelfernsehen und seit 1996 auch mit superschnellem Breitband-Internet. Aktuell beziehen rund 18.100 Kunden ihre Fernsehprodukte, 15.000 Kunden den Internet-Breitbandanschluss und 2.200 Kunden das Festnetz-Telefonangebot über das Unternehmen. Weitere Informationen unter www.lampert.at.

