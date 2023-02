Ehrung: EKO-Chef Gulnbrein befördert und in die Pension verabschiedet

Hannes Gulnbrein, langjähriger Chef des EKO-Cobra, wird im Rang des Generals in den Ruhestand gehen - Innenminister dankt Spitzenbeamten für unermüdlichen Einsatz

Wien (OTS) - General Hannes Gulnbrein wird in wenigen Tagen seine Funktion als Leiter des Einsatzkommandos (EKO) Cobra zurücklegen und die Pension antreten. Gulnbrein war in seiner Laufbahn in etliche High-Level-Einsätze involviert und repräsentierte das EKO auch unzählige Male nach außen. Das EKO Cobra ist Teil der übergeordneten Direktion für Spezialeinheiten (DSE).

„Hannes Gulnbrein verkörpert seit vielen Jahren die Tugenden der Polizei und des Einsatzkommandos Cobra nach innen und außen“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 21. Februar 2023 in Wien anlässlich Gulnbreins Beförderung vom Generalmajor zum General. „Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung und wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg das Allerbeste.“

Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, ergänzte: „General Hannes Gulnbrein war ein zentraler Teil im Führungsteam der DSE. Eine professionelle und international anerkannte Anti-Terror-Einheit wie die Cobra existiert nur mit solchen Führungskräften. Er ist ein Vorbild.“

Der Direktor der DSE, Bernhard Treibenreif, fügte hinzu: „Hannes Gulnbrein hat in seiner gesamten Karriere in der Polizei immer das polizeiliche Ganze im Blick gehabt. Einige Reformen und Weiterentwicklungen im taktischen Einschreiten tragen seine Handschrift. Ich schätze ganz besonders seine demokratische Grundhaltung, seine Menschenkenntnis und seine Seriosität und danke meinem langjährigen Wegbegleiter für seine Entschlossenheit im Einsatz, für sein Sensorium in heiklen Entscheidungssituationen sowie für sein uneingeschränktes Engagement“.

Werdegang eines Ausnahme-Polizisten

Der 1958 geborene Spitzenbeamte trat 1983 in die Bundespolizeidirektion Wien ein, bevor er nach beruflichen Zwischenstationen im Jahr 2005 Kommandant des Einsatzkommandos Cobra Wien wurde. Dank seiner fachlichen Expertise und internationalen Kontakte war der begeisterte Sportler und Familienvater an zahlreichen Auslandseinsätzen beteiligt. Unter anderem trat er in einem Entführungsfall von zwei österreichischen Staatsbürgern, die 2008 von der algerischen Al-Kaida nach Mali verschleppt worden waren, als Berater des Verhandlungsführers des Außenamtes in Erscheinung und wirkte maßgeblich an der Freilassung der Geiseln mit.

Auch beim Terroranschlag 2020 in Wien spielte Gulnbrein als Mitglied des Einsatzstabs der Landespolizeidirektion Wien eine zentrale Rolle und leistete wesentliche Koordinierungsarbeit. „Hannes behält in solchen Situationen immer den Überblick und bleibt ruhig“, charakterisiert ein Wegbegleiter den mehrfach für seine Verdienste ausgezeichneten Trägers des „Großen Ehrenzeichens“, der sich für die Pension bereits ein neues Ziel gesetzt hat: den Jakobsweg.



