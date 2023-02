73. Berlinale: Staatssekretärin Mayer gratuliert Preisträger:innen

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: Herzliche Gratulation an Thea Ehre und den Teams der Produktionen ‚The Klezmer Project‘ und ‚De Facto‘

Wien (OTS) - „Die diesjährigen heimischen Beiträge stehen wie selten zuvor für den vielfältigen und breiten Kosmos der österreichischen Filmbranche. Allen Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihren außerordentlichen Werken und Leistungen die internationale Präsenz des österreichischen Films festigen und stärken, gilt mein großer Dank“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Herzliche Gratulation an Thea Ehre für die Auszeichnung mit dem Silbernen Bären für die beste Nebenrolle in Christoph Hochhäuslers Krimi ‚Bis ans Ende der Nacht‘, dem gesamten Team der Produktion ‚The Klezmer Project‘ zum GWFF Preis für den Besten Erstlingsfilm, einer argentinisch-österreichischen Koproduktion von Leandro Koch und Paloma Schachmann sowie Selma Doborac und ihrem Team zum Caligari-Filmpreis für ‚De Facto‘.“

