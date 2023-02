Auden Group präsentiert hochmodernes Antennendesign auf der MWC 2023

Taipeh (ots/PRNewswire) - Neueste Lösungen verwenden Schlüsseltechnologien wie mmWave, Phased Array und Beamforming, um die Grenzen der Verbindungsgeschwindigkeit zu verschieben

Die Auden Group, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan, nimmt an der MWC Barcelona 2023 (Halle 5, Stand 5J64) teil, um seine technologischen Durchbrüche zur Beschleunigung der hochfrequenten 5G- und Wireless-Kommunikation zu präsentieren. Die Unternehmen, das an der Spitze des Antennendesigns steht, veranstaltet Live-Demonstrationen der Lösungen, die diese Meilensteine erreicht haben – darunter das Frontend-Antennenmodul für 28-GHz-mmWave-Radiowellen, das hochfrequentige mmWave-Antennentechnologie im Maßstab liefert, und die LEO-Benutzerterminals (Low Earth Orbit User Terminals), die einen Fortschritt für Satelliten-Breitbanddienste darstellen.

Bessere 5G-Frequenzfähigkeiten: 28-GHz-mmWave

Das Erschließen höherer 5G-Frequenzen bedeutet höhere Geschwindigkeit, und das mmWave-Frontend-Antennenmodul für 28-GHz-Radiowellen, das auf der MWC demonstriert wurde, ist ein Durchbruch. Diese Lösung verwendet ein 256-QAM-Signal per Luftübertragung und die Phased-Array-Antenne ermöglicht durch eine schnelle Strahlsteuerung ein Beamforming mit hervorragender Leistung. Antennendesigns, insbesondere Phased-Array-Antennen, nutzen Beamforming, um Übertragungswegverluste zu beheben, die häufiger bei höheren Frequenzen von 5G-mmWave vorkommen. Gleichzeitig wird die Erstellung von hochfrequenten 5G-mmWave-Netzwerken und Radiofrequenzidentifikation ermöglicht.

Fortschrittliches Design für LEO-Benutzerterminals für Unternehmens- und Marineanwendungen

Für Satelliten-Breitbanddienste über LEO-Netzwerke stellt Auden außerdem das LEO User Terminal vor, ein Array-Modul mit 32 x 32 Antennen mit 2D-Strahl-Scanning, mit dem das Unternehmen in kürzester Zeit erfolgreich vom Konzeptnachweis zur Bereitschaft für die Massenproduktion übergegangen ist. Darüber hinaus ist ein Projekt für eine Marineversion des LEO-Benutzerterminals in Vorbereitung, zusammen mit einem Electronically Steered Array (ESA) zur Aufrechterhaltung der Stabilität bei rauer See.

5G-MIMO-Kombiantenne für robuste Geräte und V2X

Auden liefert mit seinen Sub6- und 5G-MIMO-Antennen-Designs einen enormen Mehrwert, da sie für spezifische Anwendungen angepasst werden. Um dies hervorzuheben, stellt das Unternehmen seine Phased-Array-Antenne mit integrierter Bewegungsverfolgung vor, die entwickelt wurde, um High-Mobility-Anwendungen wie Vehicle-to-Everything (V2X) zu verbessern. Für robuste Geräte eignet sich das maßgefertigte Schlitzstrahlerdesign ideal für metallummantelte Geräte und ein rotierendes Antennendesign bietet ein niedriges Profil auf engem Raum. Das Unternehmen wird außerdem zu mehr Diskussion über eingebettete und externe Antennendesigns anregen, die auf Vertikale wie V2X und globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) zugeschnitten sind.

Schließlich präsentiert Auden auf der Messe fortschrittliche Testprodukte wie dielektrische Test-Kit-Systeme und Gesundheitsüberwachungslösungen für Wearables.

Ein wichtiger Akteur, um neue Lösungen für Telekommunikation und weitere Branchen zu liefern

Als Pionier in der Branche der drahtlosen Kommunikation arbeitet Auden mit führenden globalen Telekommunikationsunternehmen zusammen und spielt eine Schlüsselrolle in ihrer Kommunikationsinfrastruktur. Zum Beispiel arbeitet die Marke mit einem großen Anbieter von Satelliten-Breitbanddiensten zusammen, der sich auf die LEO-Benutzerterminals von Auden für Unternehmensanwender verlässt. Durch die Bereitstellung von kostengünstigen Antennendesigns, die auf eine bestimmte Vertikale zugeschnitten sind, war Auden besonders erfolgreich auf dem Markt für Antennen für robuste Geräte, an dem es den größten Anteil hat. Die Auswirkungen des Unternehmens auf das Open-RAN-Ökosystem sind ebenfalls herausragend, da seine Tochtergesellschaft Auray vor kurzem das weltweit erste Open Testing and Integration Centre (OTIC) wurde, das die Zertifizierung für 5G-OPEN-RAN-Radiogeräten ausgibt.

Informationen zur Auden Group

Die Auden Group wurde 1981 gegründet und ist ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, die Konnektivitätsbranche weltweit voranzutreiben, und bietet umfassenden technischen Support und Kundendienst im Markt der Drahtloskommunikation, der Antennendesign und -herstellung, Integration auf Systemebene, Testen von drahtlosen Produkten, Labor und Sicherheit sowie grüne Energie umfasst.

