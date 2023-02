Staatssekretärin Mayer zum Tod von Ilse Tielsch

Wien (OTS) - „Ilse Tielsch war eine wichtige Stimme für Versöhnung und Völkerverständigung. Ihr Werk hat nichts an Aktualität verloren, thematisiert es doch die heute nach wie vor aktuellen Themen Migration, Flucht und Vertreibung. Ilse Tielsch, selbst Vertriebene aus Südmähren, mahnt in ihren Erzählungen, Gedichten und Romanen immer wieder das Recht auf Heimat und Frieden ein. Auch in unserer heutigen Zeit eine schmerzhafte und immer gültige Forderung und Aufgabe“, so Kunst und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Ilse Tielsch wurde u.a. mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at