Summer City Camps 2023: Stadt investiert so viel Geld wie nie zuvor und stockt Plätze für Ferienbetreuung um 20% auf

Wien (OTS) - In Zusammenarbeit mit Bildung im Mittelpunkt bietet die Stadt Wien auch heuer im Sommer ein abwechslungsreiches Ferienbetreuungsprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahren im Rahmen der Summer City Camps an. Von 03. Juli 2023 bis 01. September 2023 gibt es an 30 Standorten Spiel, Spaß und Freizeitbetreuung sowie Fahrrad- und Schwimmkurse.

Mit insgesamt 30.000 Plätzen stehen in diesem Jahr rund 20% mehr Betreuungsplätze als im Vorjahr zur Verfügung. Angeboten werden ein Kinderfreizeitprogramm sowie eine Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Wir freuen uns, dass wir heuer so vielen Kindern wie noch nie einen abwechslungsreichen Sommer voller Spiel, Spaß und Action bieten können. Mit mehr als 11 Millionen Euro investieren wir so viel wie nie zuvor und konnten so auch das Angebot um 20% ausbauen. Neben spielerischer Freizeitbetreuung gibt es integrative Lernförderung in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie Radfahr- und Schwimmkurse. Wichtig ist für uns, dass vor allem Kinder berufstätiger Eltern sowie Alleinerzieher*innen im Sommer Zugang zu einem Ferienbetreuungsangebot haben.“

SPÖ Bildungssprecherin Nicole Berger-Krotsch: „Absolutes Plus am neuen Anmeldesystem für die Summer City Camps ist, dass die Anmeldung jetzt zielgruppenorientiert möglich sein wird. Das ist eine große Erleichterung für berufstätige Eltern bzw. Alleinerziehende, deren Kinder eine ganztägig geführte Volksschule besuchen. Darüber hinaus freut es mich besonders, dass die Plätze aufgestockt wurden, es können sich heuer also noch mehr Kids auf einen Sommer voller Spiel-, Sport- und Freizeitangeboten freuen."

Neues Anmeldesystem: Buchung erfolgt in zwei Phasen

Neu ist der Anmeldemodus, der aus einer 2-Phasenbuchung besteht. Die erste Phase der Buchung des Kinderprogramms startet am 20. April 2023 und ist offen für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule (OVS, GTVS) besuchen. Obsorgeberechtigte bekommen in der Schule einen Code, mit dem sie Zugang zur Online-Buchung über www.ferieninwien.at erhalten. So wird sichergestellt, dass insbesondere Berufstätige und Alleinerzieher*innen bei der Platzvergabe berücksichtigt werden.

Ab dem 4. Mai 2023 ist für das Kinderprogramm keine Codeeingabe mehr erforderlich. Kinder von 6 bis 12 Jahren aus Wiener Schulen können ab diesem Zeitpunkt über die Online-Plattform nach erfolgter Registrierung Plätze buchen.

Für das Freizeitbetreuungsprogramm für Kinder mit Behinderung von 6 bis 14 Jahren startet die Anmeldung ebenfalls am 20. April 2023, hier ist keine Codeeingabe erforderlich.

Kinder, die während des Schuljahres einen Hortplatz der MA 10 (Kindergärten) nutzen sind von der Betreuung in den Summer City Camps ausgeschlossen, da für diese Kinder auch in den Sommermonaten eine Hort-Betreuung zur Verfügung steht.

Spiel, Spaß und Sport im Summer City Camp 2023

Die Summer City Camps haben für alle Kinder etwas zu bieten: Beim Kinderprogramm gibt es verschiedene Schwerpunkte wie Sport, Naturwissenschaft oder Kreatives, auch für Kinder mit Behinderung gibt es ein spezielles Angebot. Deutsch und Mathematik werden spielerisch nach dem Prinzip des entdeckenden Lernens gefördert. Im Sinne der Prävention von Schwimm- und Badeunfällen wurde „Schwimmen lernen und üben“ als Angebot in die Summer City Camps integriert. Dieses richtet sich speziell an Kinder, die über keine bzw. unzureichende Schwimmkenntnisse verfügen. Auch für Kinder mit Behinderung werden Schwimmkurse angeboten. Zudem werden die in Zusammenarbeit mit der Mobilitätsagentur angebotenen Radfahrkurse heuer weitergeführt.

Organisatorisches

Die maximale Buchungsdauer pro Kind beträgt im Rahmen des Kinderfreizeitprogramms 5 Wochen. Für die Anmeldung zu den Summer City Camps 2023 ist ein Betreuungsbeitrag in der Höhe von 60,00 Euro pro Kind und Betreuungswoche zu entrichten. Für das zweite und dritte Geschwisterkind jeweils 30,00 pro Woche und Kind, ab dem 4. Kind ist kein Betreuungsbeitrag zu entrichten.

Handelt es sich bei der anmeldenden, obsorgeberechtigten Person um Asylwerber*innen oder Bezieher*innen der bedarfsorientierten Mindestsicherung, so sind diese von der Zahlung des Betreuungsbeitrags befreit.

Weitere Infos werden unter https://www.ferieninwien.at/ veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier

Mediensprecher Vizebürgermeister Wiederkehr

+43 1 4000 83213

stephan.maier @ wien.gv.at



Roman Haas

Unternehmenskommunikation

BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH

+43 699 152 425 69

roman.haas @ bildung-wien.at



Mag.a Lisa Miletich

SPÖ Wien Rathausklub

Kommunikation

+43 1 4000 81920

lisa.miletich @ spw.at