Venture Global und China Gas unterzeichnen zwei 20-jährige langfristige LNG-Vereinbarungen.

Arlington, Va. (ots/PRNewswire) - Heute gaben Venture Global LNG und China Gas Holdings Limited („China Gas" oder die „Gruppe"; Aktiencode: 384), ein führender Erdgasbetreiber in China, bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft China Gas Hongda Energy Trading Co., LTD („China Gas Hongda") und Venture Global LNG („Venture Global") zwei 20-jährige LNG Sales und Kaufverträge (SPA) unterzeichnet haben.

Im Rahmen der Vereinbarungen wird China Gas eine Million Tonnen LNG pro Jahr (MTPA) frei an Bord (FOB) von Plaquemines LNG und eine weitere MTPA von der CP2 LNG-Exportanlage, beide in Louisiana, kaufen.

Herr Liu Minghui, Vorsitzender und Präsident von China Gas Holdings Co. Ltd., sagte: „Als einer der Hauptakteure auf dem chinesischen Energiemarkt sind wir bestrebt, den chinesischen Kunden zuverlässiges und kohlenstoffarmes LNG zu liefern. Diese beiden SPAs erweitern unser LNG-Portfolio um zusätzliche Mengen und stärken die Lieferfähigkeit von China Gas. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Venture Global in den kommenden Jahren, um die Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren."

Mike Sabel, Chief Executive Officer von Venture Global LNG, sagte: „Venture Global freut sich, China Gas als Kunden bei Plaquemines und CP2 begrüßen zu dürfen. Durch unermüdliche Umsetzung und Innovation wird unser Unternehmen weiterhin dringend benötigte neue Kapazitäten auf den globalen LNG-Markt bringen und damit die Energiesicherheit und den ökologischen Fortschritt sowohl in Asien als auch in Europa unterstützen. Wichtig ist, dass die Lieferung von kostengünstigem LNG in die Region die Umstellung auf andere Brennstoffe und die Senkung der Kohlendioxidemissionen beschleunigen wird, was einen bedeutenden Beitrag zu den bestehenden Klimazielen Chinas und der Welt leisten wird."

Informationen zu Venture Global

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von LNG aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022mit der Produktion von LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS).

Informationen zu China Gas

China Gas Holdings Limited („China Gas", HKEX: 00384) ist einer der größten transregionalen, integrierten Energieanbieter und Dienstleister von China. Das Unternehmen konzentriert sich auf China und befasst sich in erster Linie mit der Investition, dem Bau und dem Betrieb von städtischen und kommunalen Gaspipelines, Gasterminals, Speicher- und Transporteinrichtungen sowie Logistiksystemen und liefert Erdgas und Flüssiggas an private, industrielle und gewerbliche Nutzer. Die Gruppe baut und betreibt auch CNG/LNG-Tankstellen und entwickelt und verwendet Erdgas- und LPG-Technologien. Darüber hinaus hat das Unternehmen auf der Grundlage seiner umfangreichen Gasverbraucherbasis ein umfassendes Geschäftsportfolio mit Mehrwertdiensten, Nahwärme, neuen Energien, Stromverteilung und -vertrieb sowie Ladestationen aufgebaut.

