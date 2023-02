„IM ZENTRUM“: Vollzeit, Teilzeit, Freizeit – Wie viel Arbeit muss sein?

Am 26. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es gibt kaum eine Branche, die nicht Arbeitskräfte sucht. Muss man die Arbeitszeit neu aufteilen, damit man mehr Personal findet? Der Trend am Arbeitsmarkt geht immer mehr in Richtung Teilzeit. In Österreich ist Teilzeit so beliebt wie in kaum einem anderen europäischen Land. Die Aufforderung des Arbeits- und Wirtschaftsministers Martin Kocher nach mehr Vollzeit sorgte jüngst für heftige Diskussionen. Er ortet vor allem einen Trend bei jungen Menschen – speziell nach der Pandemie –, nicht mehr Vollzeit arbeiten zu wollen. Die SPÖ hingegen fordert eine Vier-Tage-Woche.

Welche Arbeitsform sichert uns den Wohlstand? Wie viel Arbeit ist genug? Wie soll man mit dem Trend vieler junger Menschen nach Work-Life-Balance umgehen? Wie weit wirken sich die hohen Steuern und Sozialbeiträge auf die Bereitschaft für ein längeres Arbeitsleben aus? Werden wir in Zukunft in jungen Jahren weniger arbeiten, dafür aber erst mit 70 in Pension gehen? Ist Teilzeit also das neue Vollzeit?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 26. Februar 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Claudia Plakolm

Staatssekretärin für Jugend im Bundeskanzleramt, ÖVP

Eva-Maria Holzleitner

stv. Bundesparteivorsitzende und Frauensprecherin, SPÖ

Sepp Schellhorn

Gastronom

Tristan Horx

Trend- und Zukunftsforscher

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at