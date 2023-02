Nationalrat – SPÖ-Köllner: Sport + Sender des ORF erhalten!

Ministerin Raab soll sich im Verfassungsausschuss verantworten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner brachte in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats einen Antrag zur Erhaltung des ORF Spartensenders Sport + ein. Dieser soll nach dem Kürzungsplan, den Ministerin Raab dem ORF aufgezwungen hat, eingestellt werden. „Das Sportprogramm des ORF ist für die vielen Sportvereine in Österreich ein wichtiges Standbein, das wegen dem aufgezwungenen Kürzungsplan Raabs nun eingestampft wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Vereine und Sportler*innen und geht gegen den öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF. Mit meinem Antrag fordere ich die Ministerin auf, sich im nächsten Verfassungsausschuss für diese willkürliche Streichaktion zu verantworten und den Fortbestand von Sport + abzusichern. Der österreichische Sport hat sich Besseres verdient!“, so Köllner. (Schluss) sd/ls

