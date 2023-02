ORF-„Pressestunde“ mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung

Am 26. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges verzeichnet Österreich eine Rekordinflation von 11,2 Prozent. Schwierige wirtschaftliche Bedingungen, mit denen auch die österreichische Industrie zu kämpfen hat. Wie sieht der Präsident der Industriellenvereinigung die wirtschaftliche Lage? Wie sehr ist Österreich bei der Energieversorgung immer noch abhängig von Russland? Der Arbeitskräftemangel beschäftigt auch die Industrie, wie könnten Arbeitgeber entgegenkommen? Was hält Knill von der Einführung einer Vier-Tage-Woche? Wie kann man nach der Pandemie vorhandene Lieferengpässe bei Produkten vermeiden und welche Lehren hat Knill aus der Pandemie gezogen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 26. Februar 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Johanna Hager

„Kurier“

und

Christoph Varga

ORF

