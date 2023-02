Die Kleine Zeitung verteidigt ihre Spitzenposition in der ÖAK 2. Halbjahr 2022

Das Jahr 2022 war insgesamt herausfordernd und auch für unseren Lesermarkt kein leichtes Umfeld. Mit Akzenten in der Kundenbindung u.a. zusätzlichen Angeboten, z.B. des Kleine Zeitung Clubs, halten wir dagegen und arbeiten mit voller Kraft am Expansionskurs unserer Digitalabos. Dabei legen wir mit Projekten wie Kleine Zeitung Next oder der Kinderzeitung Schwerpunkte in der Zielgruppenarbeit, um nächste Generationen von Kleine Zeitung Digitalabonnenten zu entwickeln. Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung

Graz (OTS) - In der aktuellen Auflagenliste der Österreichischen Auflagenkontrolle verteidigt die Kleine Zeitung ihre Spitzenposition unter den Tageszeitungen in Kärnten und der Steiermark. Die Ergebnisse belegen darüber hinaus einen konstanten Anstieg beim Vertrieb von Kleine Zeitung Digitalabos.

Die ÖAK (2.Halbjahr 2022) belegt einen Anstieg auf insgesamt 51.358 Abonnenten von Kleine Digital, dem umfangreichsten Digitalabo-Produkt der Kleinen Zeitung (inklusive E-Paper Ausgabe und uneingeschränkten Website- und App-Zugang). Das entspricht einer Steigerung von +2.982 Stück bzw. + 6 % zum Vergleichszeitraum (2. Halbjahr 2021). Somit ist die Kleine Zeitung nicht nur die Nr. 1 bei der Anzahl an digitalen Abos, sondern konnte 2022 in absoluten Zahlen erneut am stärksten wachsen.

Gemeinsam mit dem zusätzlichen Digitalabo-Angebot Kleine Web + App (exkl. E-Paper-Zugang) baut die Kleine Zeitung damit ihre Marktführerschaft bei Digitalabos aus und liegt nach internen Reports aktuell bei rund 65.000 Digitalabonnenten.

Mit dem konstanten Wachstum bei den Digitalabos hält die Kleine Zeitung bei einem ÖAK-Abostand von insgesamt 257.127 Abonnements (Durchschnitt Mo-Sa).

Die durchschnittliche verkaufte Auflage (Mo.-Sa.) liegt im zweiten Halbjahr 2022 bei 264.545 Exemplaren (inklusive E-Paper).

„ Das Jahr 2022 war insgesamt herausfordernd und auch für unseren Lesermarkt kein leichtes Umfeld. Mit Akzenten in der Kundenbindung u.a. zusätzlichen Angeboten, z.B. des Kleine Zeitung Clubs, halten wir dagegen und arbeiten mit voller Kraft am Expansionskurs unserer Digitalabos. Dabei legen wir mit Projekten wie Kleine Zeitung Next oder der Kinderzeitung Schwerpunkte in der Zielgruppenarbeit, um nächste Generationen von Kleine Zeitung Digitalabonnenten zu entwickeln. “, kommentiert Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung.

Quellen

ÖAK 2. Halbjahr 2022, verkaufte und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Vergleich mit ÖAK 2. Halbjahr 2021, verbreitete und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Wochenschnitt Mo-Sa.

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung

Dr. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing

+436648563304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at