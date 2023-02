BMKÖS/Mayer: Unnachgiebige Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine

Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Kultur werden fortgesetzt – „so lange wie notwendig“

Wien (OTS) - Vor einem Jahr hat Russland die Aggression gegen die Ukraine auf eine neue Stufe gestellt und einen uneingeschränkt völkerrechtswidrigen Krieg auf die Souveränität und die Menschen in der Ukraine begonnen.

„Der 24. Februar hat sich in unser aller Gedächtnis eingebrannt. Für die Menschen in der Ukraine bedeutet dieser seit einem Jahr in ungeahnter Brutalität geführte Krieg Leid, Verluste und Zerstörung in unermesslichem Ausmaß“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Unnachgiebig müssen wir daher unsere Unterstützung und Solidarität mit Leben erfüllen. Und dabei eines nie vergessen: Der Angriff ist auch ein Angriff auf unsere demokratische Kultur, die Freiheit der Kunst und die Meinungsfreiheit.“

Und Mayer weiter: „Ich möchte an dieser Stelle auch einen großen Dank an die österreichische Zivilgesellschaft und die vielen helfenden Personen aus dem gesamten Kulturbereich aussprechen. Gemeinsam haben wir nicht nur das ‚Office Ukraine‘ initiiert, sondern mit der überwältigenden Unterstützung – sei es in der Bereitstellung von Wohn- und Arbeitsräumen oder in der Entwicklung gemeinsamer Projekte – ein Zeichen der Verantwortung und Solidarität gesetzt. Der vom BMKÖS bereitgestellte Sonderfonds für Arbeitsstipendien und Projektförderungen sowie die Anlaufstelle ‚Office Ukraine‘ werden jedenfalls fortgesetzt – so lange wie notwendig!“

Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) hat im Vorjahr rasch reagiert: Mit der Sonderförderung Ukraine unterstützt das BMKÖS seit Frühjahr 2022 ukrainische Künstler:innen rasch und gezielt, indem sowohl Arbeitsstipendien als auch Projektförderungen bereitgestellt wurden, was den Künstler:innen ein sicheres Arbeiten und Leben in Österreich ermöglicht. Bereits im März 2022 wurde zudem die Initiative „Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists“ gegründet. Die drei Standorte – in Wien (tranzit), Graz (Rotor) und Innsbruck (Büchsenhausen) – werden vom BMKÖS finanziert. Darüber hinaus wurden Hilfstransporte mit Generatoren und Verpackungsmaterial für Kultureinrichtungen sowie zahlreiche Benefizveranstaltungen unterstützt.

In Summe wurden seitens des BMKÖS bislang rund EUR 1,4 Millionen für ukrainische Künstler:innen, respektive Projekte zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen werden auch im Jahr 2023 fortgesetzt.



Bilanz des „Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists“ seit März 2022

- 900 ukrainische Künstler:innen nutzen das „Office Ukraine“ als Anlaufstelle

- 1.500 Personen umfasst die Gesamtzahl des involvierten Personenkreises (inkl. gemeinsam geflüchteter Kinder, Eltern, Partner:innen)

- 150 Unterkünfte für rund 340 Personen wurden vermittelt

- über 170 Kooperationen mit österreichischen und internationalen Kulturinitiativen, Institutionen und Künstler:innen

- Vermittlung von Mentoring-, Psychotherapie- und Übersetzungsdiensten sowie von Ateliers und Proberäume zur temporären Nutzung

