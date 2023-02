FPÖ – Reifenberger: Freiheitliche bringen Antrag mit „5 Punkte Plan zum Schutz der Neutralität“ im Nationalrat ein

Der freiheitliche Wehrsprecher NAbg. Mag. Volker Reifenberger merkte in seinem Debattenbeitrag anlässlich der heutigen Sondersitzung im Nationalrat an, dass der Antrag der NEOS betreffend einer neuen Sicherheitsstrategie reichlich spät komme, denn ein ähnlicher Antrag wurde bereits von der FPÖ eingebracht. „Aber auch die Aussagen des ÖVP-Kanzlers Nehammer sind nicht ernst zu nehmen und eher scheinheilig. Er spricht zwar aus, was die Wähler gerne hören wollen, sein Handeln ist aber gegenteilig“, so Reifenberger.

Zur Sondersitzung an sich führte Reifenberger aus: „Diese heutige Sitzung gibt mir die Möglichkeit einen freiheitlichen „5 Punkte Plan zum Schutz der Neutralität“ einzubringen und zu erläutern. Dieser beinhaltet:

Vermitteln statt Sanktionieren – Positionierung Österreichs als Plattform für den Dialog Wirtschaft nicht politisieren - Unternehmer und ihre Arbeitnehmer dürfen nicht als politisches Druckmittel der Außenpolitik missbraucht werden No-Transport-Zone für Kriegsgerät – Beendigung der Truppen- und Waffentransporte durch Österreich Schutz der Neutralität – Ausrichtung des Bundesheeres auf die militärische Landesverteidigung gemäß Art. 79 B-VG durch ein Budget von 1,5 Prozent des BIP jährlich und Wiedereinführung des 8-monatigem Grundwehrdienstes in Form 6+2 Monate EU-Anhängselpolitik beenden – Irische Klausel nutzen

Diese fünf Punkte sollen nicht nur dem Erhalt und Schutz unserer Neutralität dienen, sondern auch Österreich wieder als Vermittler für den Frieden positionieren“, so Reifenberger.

