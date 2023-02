„Thema“ über das Geschäft mit dem Huhn und klimafreundliches Essen

Am 27. Februar um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 27. Februar 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Mutter tötet Neugeborenes

Eine 27-jährige Frau bringt ihr Kind allein in ihrer Wohnung in Kapfenberg zur Welt. Kurz danach tötet sie das Baby. Sie selbst wird stark blutend von Nachbarn im Stiegenhaus gefunden und ins Spital gebracht. Wenig später gesteht sie der Polizei die Tat. „Die meisten Frauen, die ihr Kind töten, sind sozial isoliert und haben selbst in der Vergangenheit Gewalt durchgemacht“, sagt Claudia Klier, Psychiaterin an der MedUni Wien. „Manche Frauen, die ihre Neugeborenen töten, machen das nicht nur einmal“, so Klier. Dabei gibt es die Möglichkeit zur anonymen Geburt in vielen Krankenhäusern als Hilfsangebot für Schwangere, die mit ihrer Situation überfordert sind. Wo stehen wir als Gesellschaft, wenn werdende Mütter dennoch keinen Ausweg finden? Andrea Poschmaier und Leon Hoffmann-Ostenhof über Täterinnen, die auch selbst Opfer sind.

Das Geschäft mit dem Huhn

„Die Menschen wissen nicht, wie es in einem Betrieb zugeht, in dem jeden Tag 70.000 Hühner geschlachtet werden“, sagt David Richter vom Verein gegen Tierfabriken. Es sind verstörende Bilder aus einem heimischen Hühner-Schlachtbetrieb, die nun an die Öffentlichkeit kommen. Hühner, die panisch nach Luft schnappen, die brutal gegen Kisten geschlagen werden, wenn das automatische Schlachtsystem wieder einmal versagt. „Fast alle Henderl, die auf unseren Tellern landen, stammen aus Qualzucht“, sagt die Tierschützerin Denise Kubala. „Die Tiere fallen um, weil ihre Beine das Gewicht nicht mehr tragen können.“ „Thema“ beleuchtet die Problematik der Massentierhaltung und die Verarbeitung der Tiere. Kann verbessertes Tierwohl in diesem System gelingen? „Der Mensch soll wissen, wo das Fleisch herkommt und es mit Respekt behandeln“, sagt der Bio-Bauer Johannes Weißenbacher, der auf seinem Hof ganz anders arbeitet. Eine „Thema“-Reportage von Sonja Hochecker.

Klimafreundlich essen

Die Emotionen gehen hoch, sobald die Themen Ernährung und Klimakrise verknüpft werden. Das weltweite Ernährungssystem ist für ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. „Kombiniert man regionale Lebensmittel, Bio-Landwirtschaft und vegane Ernährung, könnten wir die Emissionen aus der Lebensmittelproduktion um bis zu 84 Prozent reduzieren“, sagt Christian Lauk von der Universität für Bodenkultur. Es gibt viele innovative Ideen, wie wir uns in Zukunft ernähren könnten. Welche Rolle dabei Lachs aus dem 3D-Drucker oder Mehlwürmer spielen könnten, haben Pia Bichara und Helena Pichler für „Thema“ recherchiert. Und sie haben Unternehmerinnen und Bauern besucht, die zeigen, wie wir beim Essen nicht auf das Klima vergessen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at