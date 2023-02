„Leinen los!“ - Austrian Boat Show – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Motorboote und Motoryachten auf der Boot Tulln

Tulln (OTS) - "Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show – BOOT TULLN und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

European Power Boat of the Year – “Oscar der Bootsbranche”

Die Auszeichnung “European Power Boat of the Year“ entspricht dem „Oscar“ der Bootsbranche und gleichwertig mit dem Ritterschlag für die ausgezeichneten Bootswerften. Auf der Boot Tulln 2023 werden 2 aktuelle SiegerInnen des Prestigepreises ausgestellt.

De Antonio 36 OPEN – Baotic Yachting

Die Boote von de Antonio werden erstmalig auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN ausgestellt. Gerade als „European Powerboat of the Year“ ausgezeichnet, ist die De Antonio 36 OPEN das Highlight im Bereich der Motoryachten und Motorboote, es wird vor allem jene Interessenten ansprechen und begeistern, die nach einem Boot suchen mit Stil, Komfort und Leidenschaft.

Parker 780 Escape – Parker Boote Österreich

Nicht minder attraktiv ist die Parker 780 – Escape, die ebenso die Auszeichnung als European Powerboat of the year erhalten hat. Mit knapp 8,0 Meter Länge und 2,5 Meter Breite ist das schnittige Design aus Polen trailerbar und bietet neben der perfekten Cockpitergonomie optimale Fahreigenschaften, die durch ein innovatives Rumpfdesign erreicht wird.

Österreich-Premieren

Die Anzahl der Österreich-Premieren auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN ist 2023 so hoch wie noch nie – sämtliche namhafte Serienwerften bis hin zu kleinen Manufakturen sind mit Ihren Neuheiten vertreten.

Beneteau Gran Turismo 41 – Proyachting Freiberger

„Machen Sie das Meer zu Ihrem neuen Spielplatz!“ – lautet der Slogan der GT41 von Beneteau. Die Französin überzeugt durch ihr Design, hochwertige Ausstattung und clevere Gestaltung. Wohlfühlen an Bord und rasantes Fahrvergnügen gehen hier eine harmonische Verbindung ein!

Wellcraft - eine Marke von Beneteau – Boote Mayer

Wellcraft 355 – Ein besonderes Schmuckstück präsentiert Boote Mayer – die Wellcraft 355, eine Marke aus dem Hause Beneteau. Perfekt für Hochsee-Angler, Wassersportler und Familien.

Bavaria SR 36 – Boote Riedl

Es war eine vielbeachtesten Weltpremieren in letzter Zeit, die Bavaria SR36 HT von Deutschlands größter Serienwerft. Das positive Echo hat einen Grund: die Bavaria SR36 ist ein perfekter Mix aus sportlichem Fahrkomfort und intelligentem Raumkonzept.



Sea Ray – Top Yacht

Sea Ray Motorboote – Synonym für Formvollendung und luxuriöse Ausstattung. Seit 1959 bürgt der Name Sea Ray für Qualität und Vielfalt. Der weltgrößte Hersteller von Freizeitbooten baut über 40 Modelle in den Längen von 6,0 bis 20,0 Metern - vom Sportboot über Sport-Cruisers bis hin zu sportlichen und luxuriösen Yachten. Auf der Austrian Boat Show erstmals in einer Österreichpremiere zu sehen: Sea Ray SDX 250 und die Sea Ray Sundancer 320

Jeanneau Merry Fisher 1295 – Boot Mayer

Das Flaggschiff der Merry Fisher Linie steht für die Verbindung von Eleganz und Komfort an Bord, ein Boot, das konzipiert wurde, um mit seinen drei angenehmen Kabinen auf großer Fahrt und ebenso vor Anker höchsten Komfort zu bieten.

Galeon Yachts - Galeon 325 GTO - Atal Nautika

Die Galeon 325 GTO ist eine einzigartige Neuheit in der exklusiven Galeon-Flotte und ebenso erstmals zu Gast auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN. Eine innovative, bahnbrechende Yacht, deren Design den Trend zur schnellen und luxuriösen Wochenendyacht mit Außenbordmotoren voll erfüllt.

Grandezza Yachten – Grandezza 34 OC– CA Marine GmbH

Die Grandezza 34 OC ist ein wahres Meisterwerk aus extravagantem Design und Leistung. Ob auf einer längeren Reise mit der Familie in Ihren Lieblingsgewässern oder bei einem leckeren Abendessen unter dem Sternenhimmel mit Freunden - alles wurde entwickelt, um Ihr Erlebnis auf See zu perfektionieren.

Saxdor Motorboote – Saxdor 270 GTO - Vrtinc Nautika

Erstmals präsentiert sich Vrtinc Nautika, der Österreichimporteur der innovativen Marke Saxdor, auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN. Saxdor steht für innovatives und zeitgemäßes Design und verfügt über exzellente Fahreigenschaften, die über einen effizienten, rauwassertauglichen Zweistufen-Rumpf mit tiefem V erreicht werden. Die Saxdor 270 GTO wird mit Sicherheit einer der „eyecatcher“ der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023.

Edle Runabouts und Superboats

„Runabouts und Superboats“ sind unter den Motorbooten der Trend schlechthin! Motorboote, die Wassersport und Lifestyle auf eine besondere Art verbinden. Umwerfendes Design, edelste Materialien vom Holz bis zum Textil verschmelzen in harmonischer Art und Weise zu einem einzigartigen Kunstwerk auf dem Wasser.

Frauscher Fantom Air – Bootswerft Frauscher

Die Frauscher Fantom Air kombiniert das Premium Design und erstklassige Fahreigenschaften mit einem großzügigen Platzangebot und weiteren hochwertigen Details. Aufgrund der Vielzahl an Annehmlichkeiten an Board, perfekter Qualität und dem hohen Niveau der eigentlichen Fahrleistung ist die Frauscher Fantom Air in der Lage, die Erwartungen der anspruchsvollsten Gäste zu erfüllen. Die Kombination aus reinem Fahrspaß und revolutionärem Design ist Perfektion.

Performance 1201 – Performance Marine

Performance Speedboats sind zurück auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 – ihr Slogan hält, was er verspricht: „Life begins at 40 knots“. Präsentiert wird die Performance 1201: „Die schnellste Chill-Out-Lounge der Welt“, wie die Werft das Boot sehr treffend beschreibt. Das Boot vereint die perfekte Kombination aus Eleganz, extremer Fahrleistung und außergewöhnlichem Fahrspaß.

Wasserski und Wakeboardboote – von Mastercraft bis Ski Nautique

„Wasserkifahren“ und „Wakeboarden“ sind mit die beliebtesten Aktivitäten auf dem Wasser, für die es spezielle Motorboote gibt, die sich durch die Höhe der Heckwelle, die Spritzwasserfontäne und die Beschleunigung auszeichnen. Auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 finden sich alle Premium Hersteller für die Wasserki- und Wakeboardboote wieder: Mastercraft, Malibu Boats und Ski Nautique. Neu und erstmals in Österreich zu sehen sind Centurion Motorboote.

Europapremiere: Centurion RI265 – Top Yacht

TopYacht bringt eine absolute Neuheit und eine Europapremiere auf die Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023: Die Centurion RI 265. Das Boot ist sowohl auf Luxus als auch auf Leistung und Funktion ausgelegt. Centurion ist seit 1976 ein namhafter Name auf dem Wasser und an der Spitze der Wakeboard- und Wakesurfindustrie nicht wegzudenken.

High-Performance-RIBs - Festrumpfschlauchboote

RIB steht für Rigid-Inflatable-Boat - frei übersetzt: Schlauchboot mit Festrumpf. Die Rümpfe werden aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt und zeichnen sich durch sehr gute Fahreigenschaften bei höchsten Geschwindigkeiten aus. Das geringe Gewicht der Boote bedeutet beste Trailerbarkeit und höchste Flexibilität für die Eigner. Rib´s werden immer beliebter, dieser Trend ist auch der Austrian Boat Show spürbar. Vom italienischen Edel-Rib Capelli bis zur 12,50 Meter langen Shark 38 aus Kroatien sind sämtliche namhafte Werften auch in diesem Segment auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 vertreten.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2023

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr





