Kärnten-Wahl 23: Echt stark für Kärnten - über 300 SPÖ Mitglieder werben für Unterstützung in Klagenfurt

Sucher: Keine andere Partei in Kärnten geht mit soviel Engagement und Herz in eine Wahl, wie die SPÖ Kärnten und Peter Kaiser

Klagenfurt (OTS) - „Heute, am Vorwahltag, haben wir das stärkste Programm für Kärnten in Klagenfurt noch einmal symbolisch präsentiert: Über 300 SPÖ Kärnten-Mitglieder haben heute morgen in der Rosentaler Straße und in der Völkermarkter Straße, von 7 bis 8 Uhr ihre Unterstützung für das Programm der SPÖ Kärnten und den Landesparteivorsitzenden Peter Kaiser sichtbar gemacht!“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

Mit Transparenten und Schildern wurde auf die wichtigsten Themen aus dem Wahlprogramm der SPÖ Kärnten und auf Spitzenkandidaten Peter Kaiser aufmerksam gemacht - ohne dabei den Frühverkehr in irgendeiner Weise zu behindern. Ganz im Gegenteil - es wurde viel gewunken, gegrüßt und gelacht! Über 300 Mitglieder und SPÖ-Unterstützer*innen wünschten den Kärntnerinnen und Kärntner einen schönen guten Morgen. „Es haben sich noch nie so viel freiwillig für diese Aktion gemeldet. Die Möglichkeit zur Anmeldung musste frühzeitig geschlossen werden“, so Sucher.

Die SPÖ Kärnten setzt seit einem Jahrzehnt auf unkonventionelle Wahlwerbung: „Großflächige Plakate und Zeitungsinserate können nicht die Emotion, die Leidenschaft und das Engagement der SPÖ Kärnten und Peter Kaiser vermitteln - unser Mitglieder schon! Sie nehmen sich an einem kalten Freitagmorgen die Zeit, mit frierenden Händen, aber einem breiten Lächeln unsere Ideen, unser Programm und unserer Kandidat*innen zu präsentieren - unentgeltlich, freiwillig und gerne. Welche andere Partei in Kärnten geht mit so einer Freude in eine Wahlbewegung? Danke an alle Beteiligte für diesen tollen Einsatz“, so Sucher.

Für Marathon-Mann LH Peter Kaiser war es heute die 34. Wahlmarathon-Station. Bis zum Wahlsonntag am 5. März wird er die gesamte Wahl-Marathon-Distanz absolviert haben. Der offizielle Schlusspunkt der SPÖ Kärnten Wahlbewegung wird am Freitag, den 03, März gesetzt. Zum symbolischen Zieleinlauf werden hunderte Unterstützer*innen und Freunde auf dem Domplatz in Klagenfurt erwartete - die Veranstaltung startet um 16 Uhr.

SPÖ Kärnten Aktion zum Nachsehen unter: https://player.vimeo.com/video/801928702

