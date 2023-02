MCI meets Berkeley

Gastvorträge, Paneldiskussionen, gemeinsame Distinguished Guest Lectures | Student & Faculty Exchange

Innsbruck (OTS) - Good News gibt es an der Unternehmerischen Hochschule® zu vermelden. Aufgrund der internationalen Sichtbarkeit und Positionierung des MCI wird Rektor Andreas Altmann ab nächster Woche eine Gastprofessur an der renommierten University of California Berkeley wahrnehmen.

Gastvorträge, Paneldiskussionen mit Professor:innen und Studierenden, Student Counselling, gemeinsame Distinguished Guest Lectures und Gespräche über kooperative Studienprogramme füllen das intensive Programm des MCI Rektors.

Bereits nächste Woche finden folgende Events statt:

Montag, 27. Februar 2023

FlixBus & Greyhound: How can David & Goliath win together?

Daniel Krauss, Co-Gründer & CIO von FlixBus, Neue Eigentümer von Greyhound

10:00 - 11:00 Uhr, PST, Live on Campus: UC Berkeley, Haas School of Business, Chou Hall

19:00 - 20:00 Uhr, MEZ, Livestream: www.mci.edu/livetalk

Info: www.mci.edu/events

Mittwoch, 01. März 2023

Europe & United States: Global partnership, shared values

Othmar Karas, MEP, 1. Vizepräsident des Europäischen Parlaments

11:00 - 12:00 Uhr, PST

20:00 - 21:00 Uhr, MEZ, Livestream: www.mci.edu/livetalk

Info: www.mci.edu/events

Die gemeinsamen Events werden von der Austrian Marshall Plan Foundation unterstützt. An der UC Berkeley sind insbesondere das Institute of European Studies und die Haas School of Business in die Zusammenarbeit involviert. Besonderes Interesse wird u.a. der European University Alliance ULYSSEUS entgegengebracht, die vom MCI gemeinsam mit sieben renommierten Universitäten in Europa aufgebaut wird.

Rückfragen & Kontakt:

MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Patricia Pichler

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

patricia.pichler @ mci.edu

www.mci.edu