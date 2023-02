Lopatka: Österreich und EU stehen geeint für Hilfe für die Ukraine

ÖVP-Außenpolitiksprecher zu erstem Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – Bemühungen um Deeskalation und Offenhalten von Gesprächskanälen weiter fortsetzen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Russland hat sich innerhalb des letzten Jahres zur Gänze vom europäischen Wertekanon entfernt und einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine angezettelt. Dabei hat sich die Ukraine dem völkerrechtswidrigen Vorgehen von Putin-Russland mutig und entschlossen entgegengestellt. Wir als Republik Österreich und in der Europäischen Union haben auf die russischen Aggressionen konsequent und schnell mit restriktiven Sanktionen gegen das Putin-Regime und mit humanitärer Hilfe und Unterstützung für die Ukraine und ihre Bevölkerung reagiert“, betont ÖVP-Außenpolitiksprecher Reinhold Lopatka im Rahmen der heutigen Sondersitzung des Nationalrates.



Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres stelle eine Zeitenwende dar. Dieser Tag sei vergleichbar mit geschichtsträchtigen Ereignissen wie dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 oder den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001. Russland missachte das Völkerrecht und die Menschenrechte gleichermaßen skrupellos. Bislang hätten mehr als 300.000 Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Daneben seien eine Ernährungskrise herbeigeführt, Infrastruktur im Ausmaß vieler Milliarden Euro zerstört und eine beispiellose Teuerungswelle losgetreten worden. Lopatka: „Für uns als westliche Gemeinschaft war und ist die Verteidigung unserer Werteordnung gegen die Putin-Diktatur alternativlos. Dabei ist es die Rolle des Westens, möglichst viel an Unterstützung zu leisten, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden.“



Diese Güterabwägung münde in einem „nur schwer lösbaren Dilemma“. Obwohl die Forderung nach einer bedingungslosen Unterstützung der Ukraine mit Waffensystemen ein moralisch vertretbarer Standpunkt sei, so berge diese auch „große Gefahren“. Das Vorgehen von NATO und EU sei in diesem Zusammenhang „durchaus richtig“, so der ÖVP-Abgeordnete: „Ja zur Hilfe, aber nicht bedingungslos und auch nicht mit allen verfügbaren Waffen.“ Die NATO trete stark geeint auf und dürfe sich weiterhin nicht spalten lassen. Die geplanten Beitritte Schwedens und Finnlands zum Nordatlantikpakt haben diesen gestärkt und für zusätzliches Budget in Milliardenhöhe gesorgt.



„Auch die EU ist stärker zusammengeschweißt als noch vor dem Krieg. Ebenso, wie sich die USA und Europa nähergekommen sind.“ Österreich habe als militärisch neutraler Staat gemeinsam mit der EU die richtigen Sanktionen gegen die russische Aggression gesetzt und gleichzeitig der Ukraine geholfen. Lopatka: „Insgesamt beläuft sich die Unterstützung unseres Landes für die Ukraine und ihre Bevölkerung auf bislang über 124 Millionen Euro.“ Klar sei, dass die Bemühungen für eine Deeskalation des Krieges und für das gleichzeitige Offenhalten von Gesprächskanälen weitergeführt werden müssen. Österreich komme als neutralem Staat hierbei eine wichtige Rolle zu: So habe er, Lopatka, seit Kriegsbeginn mehr als 30 Verhandlungen mit ukrainischen und russischen Abgeordneten geführt. Diese seien „stets ein schwieriges Unterfangen“ gewesen, ohne diese hätte es aber weder Gefangenenaustausch noch Getreidetransporte gegeben.



„Ein gemeinsames, verantwortungsvolles Vorgehen des Westens ist unabdingbar. Und nicht parteipolitisch motivierte Meldungen, wie zuletzt immer wieder aus den Reihen der Kickl-FPÖ“, hält der ÖVP-Mandatar fest. Er, Lopatka, wolle auch eine Botschaft der ukrainischen Parlamentarier, die heute mit OSZE-Delegationsleiter Mykyta Poturaiev die Nationalratssitzung verfolgen, verlesen. „In dieser werden alle Abgeordneten des österreichischen und aller europäischen Parlamente aufgerufen, ‚sich solidarisch zu vereinen und entschlossen zu handeln, um diesen Krieg zu beenden und Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region wiederherzustellen‘“, zitiert Lopatka, der schließt: „Arbeiten wir gemeinsam für Frieden und Freiheit in der Ukraine – und dies über alle parteipolitischen Grenzen hinweg!“



Der gesamte Text der Botschaft der ukrainischen Delegation mit OSZE-Delegationsleiter Mykyta Poturaiev ist unter diesem Link abrufbar:



https://oc.oevpklub.at/index.php/s/99ldwDBrYZLjqbu



