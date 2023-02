CC4 als erstes österreichisches Remarketing-Unternehmen 3-fach ISO-zertifiziert

Neben der schon seit längerem bestehenden ISO-14001-Zertfizierung konnte das Team um Geschäftsführer René Rubant auch die ISO-Zertifizierungen 27001 und 9001 erlangen.

Wien (OTS) - CC4 hat es sich zur Aufgabe gemacht IT-Equipment länger nutzbar zu machen um so dazu beizutragen Ressourcen zu schonen und ist damit der Spezialist im deutschsprachigen Raum für hochprofessionelles Remarketing von IT-Gebrauchtgeräten. „Wir sind ständig bemüht die Qualitätslatte für IT-Remarketing höher zu legen und unseren Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb weiter auszubauen“, erläutert Geschäftsführer René Rubant die Beweggründe gleich drei ISO-Zertifizierungen auf einmal in Angriff zu nehmen. „Natürlich sind drei Zertifizierungen eine enorme Herausforderung für ein Unternehmen. Aber unser Ziel war es gleich auch sämtliche Prozesse und unser integriertes Managementsystem komplett mit den Anforderungen der ISO-Normen konform zu machen“, skizziert Rubant die ambitionierte Zielsetzung.

Neben der Rezertifizierung der Umweltnorm ISO 14001, hatte sich CC4 die Aufgabe gestellt die erstmaligen Zertifizierungen für Qualitätsmanagement, ISO 9001, und die für Informationssicherheit, ISO 27001, zu schaffen.

Ein fünfköpfiges Team war rund ein dreiviertel Jahr damit beschäftigt die Rezertifizierung sowie die Erst-Zertifizierungen zu einem Erfolg zu machen und alle Prozesse und Abläufe zu harmonisieren. Ende Dezember 2022 wurde dann auch die letzte Zertifizierung durch den TÜV Nord bestätigt. „Ein toller Erfolg für uns! Die TÜV-Zertifizierung ist die Bestätigung von dritter, unabhängiger Seite mit welch hohem Standard wir für unsere Kunden leisten. Damit haben unsere Kunden die Sicherheit den höchsten Standard in der Branche zu bekommen. Sei es im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz, bei der Umsetzung einer konsequenten Umweltpolitik oder eben bei Qualität und Nachvollziehbarkeit aller Abläufe. Das ist das Ergebnis einer wirklich vorbildlichen Teamleistung aller Mitarbeiter. Denn neben dem ISO-Team waren natürlich alle Abteilungen engstens eingebunden“, zeigt sich Rubant begeistert. „Wir sind damit das erste IT-Remarketing Unternehmen in Österreich, dass diese 3 wesentlichen ISO-Zertifizierungen erlangen konnte. Wir werden uns auf diesem Erfolg aber sicher nicht ausruhen. Wir arbeiten bereits an neuen Projekten um die Qualität für unsere Kunden noch weiter anzuheben“, verspricht René Rubant.

