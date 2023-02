Finissage „Rückblick und Ausblick“ im Bezirksmuseum 19

Jazz-Duo spielt am 26.2., Info via E-Mail: hermilseart@gmail.com

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Rückblick und Ausblick“ zeigt die Malerin Ilse Küchler im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) seit Dienstag, 14. Februar, ungefähr 40 ihrer beeindruckenden Arbeiten. Nun endet die Schau: Heute, Freitag, und am Samstag, 25. Februar, sind die Aquarelle, Acrylgemälde, Radierungen, Digital-Überarbeitungen und „veränderbaren“ Werke zwischen 15.00 und 17.00 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 26. Februar, kann die Ausstellung letztmals von 11.00 bis 17.00 Uhr besucht werden und im Rahmen der Finissage musiziert ab 15.30 Uhr das Jazz-Duo Daniel Allison (Geige) und Arash Seraj (Klavier). Der Eintritt ist an allen Tagen gratis. Küchler legt wirkungsvolle Bilder mit „abstrakt-meditativem“ Charakter vor. Skulpturen aus Holz von Andreas Mathes runden diese Präsentation ab. Erteilung von Auskünften via E-Mail: hermilseart@gmail.com.

Für die Zukunft plant das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Brigitte Kolin) weitere Veranstaltungen, darunter eine Lesung („Vier Schwestern“) und ein Lieder-Abend („Die Weichbradler“). Detail-Infos dazu und Angaben über das Museum (Öffnungszeiten, Bezirksgeschichte-Sammlung, u.v.a.): Telefon 368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag) bzw. E-Mail bm1190@bezirksmuseum.at.

