AVISO Reminder – Di., 28.2.2023 ab 10 Uhr: Kulturministerium lädt zu „Forum Kultur“

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) lädt am 28. Februar 2023 zum ersten „Forum Kultur“ ins Wiener Volkstheater. Vertreter:innen aus Kunst und Kultur, Politik, Verwaltung und Wissenschaft diskutieren Zukunftsthemen des Kultursektors.

Mit dem Forum Kultur bietet das BMKÖS allen an Kunst und Kultur Interessierten einen neuen spartenübergreifenden Treffpunkt und einen Ort für Austausch und Vernetzung, Information, Inspiration und Begegnung.

Gesamtprogramm unter www.forumkultur.at

Begrüßung

- Andrea Mayer, Kunst-und Kulturstaatssekretärin

- Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

- Kay Voges, künstlerischer Direktor Volkstheater Wien

Moderation

- Hosea Ratschiller, Kabarettist

- Yasmo, Musikerin und Slampoetin

Teilnehmer:innen

1. Panel „Kunst und Kultur 2023 – eine Standortbestimmung“

- Katja Gasser, Kulturjournalistin und künstlerische Leiterin des Projekts ‚Österreich zu Gast bei der Leipziger Buchmesse 23‘

- Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin IG Kultur Österreich

- Igor Levit, Pianist

- Jagoda Marinić, Autorin, Kolumnistin und Podcasterin

- Nora Sternfeld, Kunstvermittlerin, Kuratorin und Professorin für Kunstpädagogik an der Hochschule für Kunstpädagogik an der Hochschule für bildende Künste Hamburg

2. Panel „Klimawandel - Kulturwandel“

- Gloria Benedikt, Choreografin und Wissenschaftlerin

- Alexander Dumreicher-Ivancenau, Filmproduzent, Geschäftsführer der AMOUR FOU Vienna GmbH und Obmann des Fachverbands Film & Musik in der WKO

- Werner Kogler, Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

- Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur Wien

- Ewald Tatar, Konzertveranstalter und Festivalintendant, Geschäftsführer der Barracuda Holding und Präsident der IG Veranstalter

3. Panel „Willkommen zurück! Das Publikum der Zukunft “

- Matthias Beitl, Direktor des Österreichischen Museums für Volkskunde

- Denice Bourbon, Performancekünstlerin, Comedian, Kuratorin und Autorin

- Lotte de Beer, Direktorin und künstlerische Geschäftsführerin der Volksoper Wien

- Jolanda de Wit, Co-Sprecherin des Offenen Kunst - und Kulturhauses Vöcklabruck

- Dodo Roščić, Journalistin und Programmchefin von FM4

Künstlerische Beiträge

- Anna Gaberscik

- Ensemble des Volkstheaters

- Schmusechor

- Science Busters

Side Events

1. Information: Klimafitte Kulturbetriebe

- Stefan Reininger, Programm- und Projektmanager des Klima- und Energiefonds

2. Information: Creative Europe – EU-Förderprogramm für die Kultur- und Filmbranche

- Esther Krausz, Leiterin des Creative Europe-Media Desk im Österreichischen Filminstitut

- Clara Schreiner, Mitarbeiterin des Creative Europe-Media Desk im Österreichischen Filminstitut

- Elisabeth Pacher, Leiterin des Creative Europe-Media Desk

3. Information: Green Filming & Funding

Dietlind Rott, Film Commissioner und Green Film Consultant bei Evergreen Prisma, Lower Austrian Film Commission (lafc)

Christian Ruthner, Green-Filming-Beauftragter des Österreichischen Filminstituts



4. Information: Phileas - The Austrian Office for Contemporary Art

- Margherita Belcredi, Kunsthistorikerin und stellvertretende Direktorin von Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art

- Jasper Sharp, Kurator, Kunsthistoriker und Gründungsdirektor von Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art

Zeit: 28. Februar 2023, Einlass: 10:00 Uhr, Veranstaltung: 11:00-18:00 Uhr

Ort: Volkstheater Wien, Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien

Gesamtprogramm unter www.forumkultur.at



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at