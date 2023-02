Bewegung, frische Luft und Gemeinschaft - dafür steht das Nordic Walking-Projekt „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung

Apothekerkammer Wien unterstützt regelmäßige Nordic Walking Treffs in ganz Wien

Wien (OTS) - „Nordic Walking ist die perfekte Sportart, um fit zu werden oder zu bleiben und an der frischen Luft Gemeinschaft zu erleben“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG über das Projekt „Bewegte Apotheke“. Gemeinsam mit Apotheken und Unterstützung der Wiener Apothekerkammer werden kostenlose Nordic Walking Stunden angeboten. Die Treffs finden ganzjährig jede Woche zur selben Zeit statt und werden von professionellen Trainer*innen und/oder geschulten Teilnehmer*innen angeleitet. Ziel bei diesem Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist es, Lebensqualität und Wohlbefinden der Wiener*innen zu steigern, indem bei der gemeinsamen Bewegung auch neue Freundschaften gefunden und neue Aspekte von Nachbarschaft entdeckt werden.

Informieren und Mitmachen!

„Wer Ausdauersportarten wie Nordic Walking betreibt, senkt das Risiko von Herz-Kreislaufbeschwerden erheblich. Schon eine Stunde Gehen pro Woche leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und kann Krankheitsrisiken nachweislich verringern. Es ist uns deshalb eine große Freude, das Projekt `Bewegte Apotheke´ der Wiener Gesundheitsförderung zu unterstützen. Besonders bei älteren Menschen ist ihre Apotheke ums Eck oft ein Ort des Vertrauens, auch bei Fragen rund um ein gesundheitsförderliches Angebot. So schaffen wir gemeinsam eine Stärkung von Gesundheit, Körper und Seele“, betont Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Wien.

Dennis Beck, selbst seit vielen Jahren begeisterter Nordic Walker, freut sich, dass das Projekt „Bewegte Apotheke“ gut angenommen wird und immer weiterwächst. „Mittlerweile sind 33 Apotheken in 18 Bezirken Wiens Teil des Projekts und Treffpunkt für die Walks. Wir möchten das Angebot weiter massiv ausbauen und flächendeckend in ganz Wien anbieten. Für die Unterstützung unseres Anliegens durch die Wiener Apothekerkammer bedanke ich mich sehr“.

Nordic Walking mit der „Bewegten Apotheke“ – so geht’s

Nordic Walking bezeichnet eine Form des schnellen Gehens. Durch die zusätzlich verwendeten Stöcke wird der Oberkörper „mitgenommen“ und somit der ganze Körper gleichmäßig bewegt und beansprucht. Nordic Walking stärkt vor allem die Ausdauer und ist nicht nur für sportliche, sondern vor allem auch für untrainierte, oder ältere Menschen geeignet. Der Einstieg in das Nordic Walking ist einfach und jederzeit möglich. Beim Projekt „Bewegte Apotheke“ liegt der Fokus darauf, die Bewegungsform kennenzulernen und regelmäßig auszuüben oder einfach Spaß an Bewegung an der frischen Luft in einer Gruppe zu haben. Die Bewegung in der Gruppe stärkt den Körper, bringt Herz und Kreislauf in Schwung und wirkt sich nachweislich positiv auf die geistige Fitness sowie das soziale Wohlbefinden aus.

Wer sich also etwas Gutes tun will und Teil dieses tollen Projektes werden möchte, sucht die nächst-gelegene „Bewegte-Apotheke“ auf. Die Teilnahme an den - bei (fast) jedem Wetter stattfindenden - Walks ist kostenlos, der Einstieg jederzeit möglich. Für die Dauer des Walks stehen in den Apotheken Stöcke zur Verfügung. Weitere Informationen und alle teilnehmenden Apotheken finden sich unter www.wig.or.at/bewegteapotheke.

Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien. Sie ist Ansprechpartnerin und Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung in Wien und hat zum Ziel, gesunde Lebensweisen, gesunde Lebenswelten und die seelische Gesundheit der Wiener*innen zu fördern. Ihr zentrales Anliegen ist es, einen Beitrag zur Chancengleichheit für ein gesundes bzw. gesünderes Leben zu leisten. Mehr Informationen zur Wiener Gesundheitsförderung finden Sie unter: www.wig.or.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at