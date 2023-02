„Heimat Fremde Heimat“: „Erklär mir, wie du lebst“ mit Elena und Emil

Am 26. Februar um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 26. Februar 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

„Erklär mir, wie du lebst“ mit Elena und Emil

In der zweiten Staffel der Doku-Serie „Erklär mir, wie du lebst“ gewähren Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen Einblicke in ihre Welt. Sie werden von Gleichaltrigen durch ihren schulischen und privaten Alltag begleitet. In den Begegnungen wird klar, dass Selbstbestimmung und gelebte Inklusion möglich sind. Im dritten Teil tauchen Elena und Emil in die jeweils andere Lebens- und Gedankenwelt ein. Ein Beitrag von Adriana Juric und Stefan Ribitsch. Die Serie „Erklär mir, wie du lebst“ wurde für das ORF-Kinderprogramm adaptiert und wird in vierminütigen Beiträgen in „Hallo OKIDOKI“ (ab 8.00 Uhr) gesendet. Die vierteilige Serie wird am 25. Februar, am 19. März, am 15. April und am 7. Mai jeweils ab 8.00 Uhr in „Hallo OKIDOKI“ in ORF 1 zu sehen sein.

Gedichte von Julian Peter Messner

Der Südtiroler Julian Peter Messner ist nicht nur Künstler, Schauspieler und Regisseur, seit geraumer Zeit widmet er sich auch der Lyrik. Sein Erstlingswerk nennt er „ausnahmsweise ohne titel“. Die Gedichte sind selbstreflexiv und humorvoll, erzählen vom Alltag, aber auch von einer Welt, die Menschen wie ihn – mit Trisomie 21 – nicht haben will. Ein Beitrag von Ute Niederfriniger.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at