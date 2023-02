Rache, Flucht und tierisch gute Unterhaltung am ORF-1-Serienmontag

Neuer Fall für „Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen“-Dacapo am 27. Februar

Wien (OTS) - Ein Racheakt, der seinen Ursprung im Zweiten Weltkrieg zu haben scheint, und zwei Räuber, die in tierischen Kostümen ihr Unwesen treiben, geben dem „Schnell ermittelt“-Team in einem neuen Fall am ORF-1-Serienmontag, dem 27. Februar 2023, um 20.15 Uhr so manches Rätsel auf. Die „Vier Frauen“ finden sich danach um 21.05 Uhr zwischen Fluchtversuch, Entführung, Geiselnahme und jeder Menge Indizien wieder.

Schnell ermittelt – Simon Rosenstrauss (Montag, 27. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser und Patrick Seletzky sowie Michael Pink und Norman Hacker in Episodenrollen; Regie: Michi Riebl

Um einen Racheakt zu verhindern, der seinen Ursprung bereits im Zweiten Weltkrieg zu haben scheint, wendet sich der Anwalt Simon Rosenstrauss (Norman Hacker) an Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner). Herr Nagelschmied soll das letzte Opfer eines Rachefeldzugs sein. Als das Privatermittlerduo ihn warnen möchte, scheint Nagelschmied vorbereitet – und zwar auf die angebliche Urenkelin von Adolf Hitler. Schreiben Angelika und Franitschek die Geschichte neu und decken dabei einen Kunstraub der Nazis auf? Maja (Katharina Straßer) beschäftigt sich zeitgleich mit der Suche nach zwei Räubern, die in tierischen Kostümen auf Beutezug gehen. Der vermeintliche Zusammenhang der beiden Fälle bringt nicht nur Nagelschmied in höchste Gefahr.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Schandgold (Montag, 27. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Charly Rabanser, Gerhard Greiner und Andreas Kiendl; Regie: Wolfgang Murnberger

Endlich ist es dem gekidnappten Franzi (Michael Ostrowski) gelungen, sich von seinen Fesseln zu befreien. Ohne es zu ahnen, ist er durch die Französin Bernadette (Isabel Karajan) in einem geschichtsträchtigen Haus gelandet. Frosti (Michael Fuith) erschießt sich beinahe selbst, und Tankwartin Drey (Doris Hindinger) wird entführt. Die „Vier Frauen“ versuchen, alle Indizien und Vermutungen zu kombinieren, die sie schließlich zu Bernadettes Villa führen. Und dort lösen sich schließlich alle Wirrnisse.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit können alle Staffeln von „Schnell ermittelt“ sowie „Vier Frauen und ein Todesfall“ gestreamt werden.

