„Bürgeranwalt“ über den Kampf um sauberes Trinkwasser

Am 25. Februar um 18.00 Uhr in ORF 2

„Bürgeranwalt" am Samstag, dem 25. Februar 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2

Konflikt in der Reihenhausanlage wegen der Müllgebühren

Annemarie L. hat sich an die Volksanwaltschaft gewandt, weil ihr geänderte Abrechnungsmodalitäten ihrer Betriebskostenabrechnung nicht schlüssig vorkommen. Kann die Wohnungsgenossenschaft tatsächlich einseitig eine Vertragsänderung vornehmen? Volksanwalt Walter Rosenkranz wurde mit der Sache befasst und ortet eine Rechtsverletzung.

Kampf um sauberes Trinkwasser

Der Trinkwasserbrunnen des Niederösterreichers Leopold S. in Rastenfeld im Waldviertel ist seit Jahren verunreinigt. Schuld daran, meint er, sind Anschüttungen am Grund des Nachbarn. Seit Jahren versucht Herr S. Entscheidungen zu erwirken, die ihm helfen, wieder zu sauberem Wasser zu kommen. Volksanwalt Walter Rosenkranz kritisiert das Tempo, in dem die diversen Verfahren um den Brunnen abgewickelt werden.

Aufforderungsschreiben wegen Datenschutzverletzung – Engagement von Datenschützern oder versuchter Betrug?

Seit Sommer 2022 hat ein Rechtsanwalt aus Niederösterreich Zigtausende Webseitenbetreiber aufgefordert, 190 Euro für Schadenersatz und Anwaltskosten zu bezahlen, weil ihre Webseiten durch die Verwendung von Google-Schriftarten personenbezogene Daten seiner Mandantin rechtswidrig weitergeleitet hätten. Handelt es sich um Engagement in Sachen Datenschutz oder ein unzulässiges Geschäftsmodell? Die Staatsanwaltschaft prüft den Verdacht von gewerbsmäßigem Betrug. Im Studio diskutiert Rechtsanwalt Marcus Hohenecker mit seinem Kollegen Peter Harlander aus Salzburg.

