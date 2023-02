Wemade enthüllt das 1. DAO-Lineup auf NILE

Singapur (ots/PRNewswire) - NILE (NFT Is Life Evolution), eine DAO- und NFT-Plattform, die auf dem WEMIX3.0-Mainnet basiert, hat ihr erstes DAO-Lineup vorgestellt: WONDER DAO, ARTEUM DAO, DELTA DAO, und ORACLE DAO. Jede DAO hat ihre eigene Gemeinschaft, die zusammenarbeitet, um gemeinsame Ziele zu erreichen, wie die Mission von WONDER DAO, das Ökosystem auszubauen.

WONDER DAO, WONDER 1 von 40 WONDERS, d. h. Node-Council-Partners (NCP) des Hauptnetzes WEMIX3.0, wurde gegründet, um zum Wachstum und zur Weiterentwicklung des WEMIX-Ökosystems beizutragen. Es ist bestrebt, eine Gemeinschaft aufzubauen, die zusammen mit dem Fortschritt des Mega-Ökosystems des WEMIX3.0 durch eine demokratische und transparente Verwaltung nachhaltig weiter wachsen kann. Dies ist die erste DAO auf NILE, die Teilnehmer akzeptiert.

ARTEUM DAO ist eine Community mit einem neuen Konzept für Kunstsammler. Die DAO als Ganzes zielt darauf ab, eine neue Kunstgemeinschaft zu bilden, die eine Reihe von Kunstwerken sammelt, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler entdeckt und in den Bereich der Kulturwirtschaft expandiert.

Darüber hinaus entwickelt NILE derzeit DELTA DAO, ein auf WEMIX3.0 basierendes automatisches Asset-Management-Protokoll, mit dem die Nutzer einfach auf DeFi-Dienste zugreifen und diese nutzen können.

ORACLE DAO ist ein Protokoll, das aktuelle Daten verfeinert und durch die Verbindung mit der Blockchain-Technologie genaue Zahlen in Echtzeit liefert. Die Daten werden bei der Entwicklung von Finanzprodukten verwendet, die das WEMIX-Ökosystem noch weiter bereichern können.

Jede DAO wird auf der Grundlage des Neith-Protokolls betrieben und gewartet. Dabei handelt es sich um einen programmierbaren Smart-Contract-Mechanismus, der es der Gemeinschaft ermöglicht, alle Aspekte potenzieller Projekte zu erstellen, zu erleichtern und zu verwalten, einschließlich der Finanzierung der DAO, der Erleichterung des Geschäfts oder Projekts und der Gewinnausschüttung. Das Neith-Protokoll senkt die Einstiegshürden für die Gründung von DAOs, und Aktivitäten der Gemeinschaft, die vorher nicht möglich waren, werden nun möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Informationen zu NILE

NILE ist die weltweit erste DAO-gestützte Blockchain-NFT-Plattform, die auf einer vollständig dezentralisierten Smart-Contract-Infrastruktur basiert und die Art und Weise, wie wir Inspiration, Kreativität und Chancen erkennen und ausdrücken, neu definieren wird. NILE ermöglicht es, vertrauenswürdige und transparente Projekte in Form von Konzerten, Kunstausstellungen, Sport, Musik, Investitionen und sogar Unternehmen über die DAO zu ermöglichen und zu verwalten. Mehr auf www.nile.io

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2008870/1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemade-enthullt-das-1-dao-lineup-auf-nile-301755289.html

Rückfragen & Kontakt:

Kevin Foo,

kevin.foo @ wemix.com; PR-Kontakt: pr @ wemix.com